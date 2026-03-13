Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Напали на працівників ТЦК — на Закарпатті судитимуть чоловіків

Напали на працівників ТЦК — на Закарпатті судитимуть чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 10:11
На Закарпатті напали на працівників ТЦК — рішення суду
Підозрювані у нападі. Фото: Нацполіція, колаж: Новини.LIVE

На Закарпатті троє чоловіків напали на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів. Вони пошкодили службовий автомобіль.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. 

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Правоохоронці розповіли, що подія трапилася 10 березня неподалік села Пацканьово в Ужгородському районі. Тоді група місцевих жителів напала на військовослужбовців ТЦК під час проведення заходів з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів. 

Зазначається, що зловмисники перегородили дорогу транспортному засобу, яким пересувалися службовці, та спровокували конфлікт. Під час сварки дерев'яними палицями вони пошкодили автомобіль та намагалися чинити тиск на них.

"Поліцейським вдалося припинити протиправні дії та не допустити загострення конфлікту. Того ж дня було встановлено всіх учасників інциденту, а трьох найактивніших — затримали у процесуальному порядку.  Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників", — йдеться у повідомленні.

Рішення суду

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід трьом зловмисникам у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Слідчі поліції кваліфікували дії зловмисників за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. У справі продовжується досудове розслідування.

Напади на працівників ТЦК

На Волині 8 березня цивільні напали на авто ТЦК, аби допомогти військовозобов'язаному. Через це транспортний засіб з'їхав у кювет, а двоє військових отримали травми. 

Водночас начальник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП заявив, що напади на ТЦК почастішали. Лише в січні у регіоні зафіксували п'ять таких інцидентів. В результаті один військовий зазнав ножового поранення, ще двоє — травм. 

бійка суд напад Закарпаття ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації