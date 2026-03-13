На Закарпатті напали на працівників ТЦК — рішення суду

Підозрювані у нападі. Фото: Нацполіція, колаж: Новини.LIVE

На Закарпатті троє чоловіків напали на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів. Вони пошкодили службовий автомобіль.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області.

Деталі справи

Правоохоронці розповіли, що подія трапилася 10 березня неподалік села Пацканьово в Ужгородському районі. Тоді група місцевих жителів напала на військовослужбовців ТЦК під час проведення заходів з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів.

Зазначається, що зловмисники перегородили дорогу транспортному засобу, яким пересувалися службовці, та спровокували конфлікт. Під час сварки дерев'яними палицями вони пошкодили автомобіль та намагалися чинити тиск на них.

"Поліцейським вдалося припинити протиправні дії та не допустити загострення конфлікту. Того ж дня було встановлено всіх учасників інциденту, а трьох найактивніших — затримали у процесуальному порядку. Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників", — йдеться у повідомленні.

Рішення суду

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід трьом зловмисникам у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі поліції кваліфікували дії зловмисників за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. У справі продовжується досудове розслідування.

Напади на працівників ТЦК

На Волині 8 березня цивільні напали на авто ТЦК, аби допомогти військовозобов'язаному. Через це транспортний засіб з'їхав у кювет, а двоє військових отримали травми.

Водночас начальник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП заявив, що напади на ТЦК почастішали. Лише в січні у регіоні зафіксували п'ять таких інцидентів. В результаті один військовий зазнав ножового поранення, ще двоє — травм.