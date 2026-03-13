Видео
Главная ТЦК Нардеп рассказал, кого именно и почему "бусифицирует" ТЦК

Нардеп рассказал, кого именно и почему "бусифицирует" ТЦК

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 07:30
ТЦК бусифицируют тех, кто в розыске, заявил нардеп Ивченко
Военные ТЦК. Фото иллюстративное: Кадр из видео

Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко объяснил, что работа ТЦК заключается в поиске нарушителя воинского учета и его мобилизации в ряды ВСУ. По этой причине, в основном истории "бусификацией" происходят именно с теми, кто находится в розыске.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сказал в интервью для "Телеграф".

Кого в основном "бусифицирует" ТЦК

Во время беседы ведущий отметил, что по словам одного из руководителей ТЦК, территориальные центры комплектования вынуждены задерживать граждан, поскольку именно от ТЦК требуют мобилизацию, а не от полиции. На вопрос, что делать, учитывая то, что это негативно отражается в обществе, нардеп отметил, что они предложили ТЦК использовать бодикамеры. Кроме того, у людей не всегда спрашивают документы, потому что уже знают, что гражданин в розыске.

"Поднимите хоть одну бодикамеру и посмотрите, как происходит "бусификация". Не всегда же останавливается машина и человека ловят. Подходят и говорят: "Документ". Или ТЦК уже знают, что он в розыске... Им уже ваш документ не нужен. Они знают, кто вы, знают, что вы в розыске, что вы не появляетесь. Вас просто берут и уводят. Вы начинаете сопротивляться. А завтра покажут по видео, что журналист сидел, брал интервью и его "запаковали". Но вы же не выполнили норму закона! И ему (военнослужащему ТЦК — Ред.) не нужно уже на бодикамеру говорить: "Дай документы", — пояснил Ивченко.

Он добавил, что Верховная Рада законом дала возможность всем органам власти способствовать мобилизации, начиная со старосты в селах и сельских голов. Резюмируя нардеп подчеркнул, что не оправдывает действия ТЦК, однако от этого никуда не деться.

"Я не оправдываю то, что делает ТЦК. Но куда от этого деться, когда они знают, что у этого человека розыск и он не будет ничего специально показывать, подписывать. Его нужно только забирать силой и отправлять в учебный центр. И люди так и делают: они находятся в учебном центре, не подписывая никаких бумаг", — подытожил нардеп от "Батькивщины".

Напомним, недавно юрист Геннадий Друзенко допустил, что после завершения войны представители ТЦК, которые нарушали закон и силой задерживали граждан - массово окажутся в тюрьмах.

Также мы информировали, что адвокат Инна Большан расписала собственные пункты, как по ее мнению, улучшить мобилизационную кампанию в Украине.

нардепы мобилизация война в Украине ТЦК и СП военная служба бусификация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
