Друзенко заявил, что после войны многие представители ТЦК окажутся за решеткой

Военные за компьютерами. Иллюстративное фото: militarnyi.com

После завершения войны украинцы массово начнут обращаться в суды относительно деятельности представителей ТЦК. Поэтому рабочим, которые нарушали закон и силой задерживали граждан, придется отвечать за свои поступки.

Также мнение в эфире "Новый отсчет" высказал юрист Геннадий Друзенко.

Почему представители ТЦК могут массово оказаться в тюрьме

Юрист отметил, что представители ТЦК и СП должны действовать в рамках закона, однако на практике его часто нарушают. Среди одних из таких нарушений является задержание людей и проверка документов, потому что это функции не военных, а полицейских.

"ТЦК, как ответственные за мобилизацию, должны действовать в соответствии с законом. Есть ли такой закон, что они должны задерживать людей на улице, что они должны ограничивать свободу, что они должны проверять документы? Нет. Это сугубо функция правоохранительных органов", — сказал Друзенко.

Он считает, что после завершения войны украинцы, пострадавшие от действий представителей территориальных центров комплектования, начнут массово обращаться в суды и будут их выигрывать. Таким образом, немало работников ТЦК, которые нарушали закон, могут оказаться за решеткой.

"Или измените закон или не давайте творить беззаконие ТЦК. Они совершают абсолютное уголовное преступление. После войны многие из них сядут. Это я говорю, как юрист. Потому что в суды пойдут, в европейский суд. Люди, которые хватали других людей без постановления суда. Крутили руки, оказывали телесные повреждения. Многие из них сядут", — резюмировал юрист.

Напомним, месяц назад представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что принудительная доставка граждан в ТЦК является законным, хотя и вынужденным шагом в условиях войны. По его словам, это ненормальное явление для мирного государства, но в нашем случае стоит вопрос о выживании страны.

