Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Після війни ТЦК масово сядуть за ґрати — прогноз юриста

Після війни ТЦК масово сядуть за ґрати — прогноз юриста

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 01:41
Друзенко заявив, що після війни багато представників ТЦК опиняться за ґратами
Військові за комп'ютерами. Ілюстративне фото: militarnyi.com

Після завершення війни українці масово почнуть звертатися до судів щодо діяльності представників ТЦК. Тож робітникам, які порушували закон та силоміць затримували громадян, доведеться відповідати за свої вчинки.

Також думку в ефірі "Новий відлік" висловив юрист Геннадій Друзенко.

Реклама
Читайте також:

Чому представники ТЦК можуть масово опинитись за ґратами

Юрист зазначив, що представники ТЦК та СП повинні діяти в рамках закону, однак на практиці його часто порушують. Серед одних з таких порушень є затримання людей та перевірка документів, бо це функції не військових, а поліцейських.

"ТЦК, як відповідальні за мобілізацію, мають діяти відповідно до закону. Чи є такий закон, що вони мають затримувати людей на вулиці, що вони мають обмежувати свободу, що вони мають перевіряти документи? Ні. Це суто функція правоохоронних органів", — сказав Друзенко.

Він вважає, що після завершення війни українці, які постраждали від дій представників територіальних центрів комплектування, почнуть масово звертатися до судів і будуть їх вигравати. Таким чином, немало робітників ТЦК, які порушували закон, можуть опинитися за ґратами.

"Або змініть закон або не давайте чинити беззаконня ТЦК. Вони роблять абсолютний кримінальний злочин. Після війни багато хто з них сядуть. Це я говорю, як правник. Бо в суди підуть, до європейського суду. Люди, які хапали інших людей без постанови суду. Крутили руки, чинили тілесні ушкодження. Багато з них сядуть", — резюмував юрист.

Нагадаємо, місяць тому речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що примусове доставлення громадян до ТЦК є законним, хоча і вимушеним кроком в умовах війни. За його словами, це ненормальне явище для мирної держави, але в нашому випадку стоїть питання про виживання країни.

Також нещодавно ми писали, що юрист сказала, чи можуть представники ТЦК використовувати цивільні авто для затримання людей.

суд в'язниця мобілізація війна в Україні ТЦК та СП бусифікація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації