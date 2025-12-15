Друзенко заявив, що після війни багато представників ТЦК опиняться за ґратами

Військові за комп'ютерами. Ілюстративне фото: militarnyi.com

Після завершення війни українці масово почнуть звертатися до судів щодо діяльності представників ТЦК. Тож робітникам, які порушували закон та силоміць затримували громадян, доведеться відповідати за свої вчинки.

Також думку в ефірі "Новий відлік" висловив юрист Геннадій Друзенко.

Чому представники ТЦК можуть масово опинитись за ґратами

Юрист зазначив, що представники ТЦК та СП повинні діяти в рамках закону, однак на практиці його часто порушують. Серед одних з таких порушень є затримання людей та перевірка документів, бо це функції не військових, а поліцейських.

"ТЦК, як відповідальні за мобілізацію, мають діяти відповідно до закону. Чи є такий закон, що вони мають затримувати людей на вулиці, що вони мають обмежувати свободу, що вони мають перевіряти документи? Ні. Це суто функція правоохоронних органів", — сказав Друзенко.

Він вважає, що після завершення війни українці, які постраждали від дій представників територіальних центрів комплектування, почнуть масово звертатися до судів і будуть їх вигравати. Таким чином, немало робітників ТЦК, які порушували закон, можуть опинитися за ґратами.

"Або змініть закон або не давайте чинити беззаконня ТЦК. Вони роблять абсолютний кримінальний злочин. Після війни багато хто з них сядуть. Це я говорю, як правник. Бо в суди підуть, до європейського суду. Люди, які хапали інших людей без постанови суду. Крутили руки, чинили тілесні ушкодження. Багато з них сядуть", — резюмував юрист.

Нагадаємо, місяць тому речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що примусове доставлення громадян до ТЦК є законним, хоча і вимушеним кроком в умовах війни. За його словами, це ненормальне явище для мирної держави, але в нашому випадку стоїть питання про виживання країни.

Також нещодавно ми писали, що юрист сказала, чи можуть представники ТЦК використовувати цивільні авто для затримання людей.