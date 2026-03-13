Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Нардеп пояснив, кого саме "бусифікує" ТЦК

Нардеп пояснив, кого саме "бусифікує" ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 07:30
ТЦК бусифікують тих, хто в розшуку, заявив нардеп Івченко
Військові ТЦК. Фото ілюстративне: Кадр з відео

Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко заявив, що робота ТЦК полягає у тому, щоб знайти порушника військового обліку і мобілізувати його до лав ЗСУ. За його словами, в основному "бусифікують" саме тех, хто знаходиться в розшуку.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сказав в інтерв'ю для "Телеграф".

Реклама
Читайте також:

Кого в основному "бусифікує" ТЦК

Під час бесіди ведучий зазначив, що зі слів одного з очільників ТЦК, територіальні центри комплектування вимушені затримувати громадян, оскільки саме від ТЦК вимагають мобілізацію, а не від поліції. На питання, що робити, враховуючи те, що це негативно відбивається в суспільстві, нардеп зазначив, що вони запропонували ТЦК використовувати бодікамери. Окрім того, у людей не завжди питають документи, бо вже знають, що громадянин в розшуку.

"Підніміть хоч одну бодікамеру і подивіться, як відбувається "бусифікація". Не завжди ж зупиняється машина і людину ловлять. Підходять і кажуть: "Документ". Або ТЦК вже знають, що він в розшуку... Їм вже ваш документ не потрібен. Вони знають, хто ви, знають, що ви в розшуку, що ви не з'являєтеся. Вас просто беруть і уводять. Ви починаєте опиратися. А завтра покажуть по відео, що журналіст сидів, брав інтерв'ю і його "запакували". Але ви ж не виконали норму закону! І йому (військовослужбовцю ТЦК — Ред.) не потрібно вже на бодікамеру казати: "Дай документи", — пояснив Івченко.

Він додав, що Верховна Рада законом дала можливість всім органам влади сприяти мобілізації, починаючи зі старости в селах та сільських голів. Резюмуючи нардеп підкреслив, що не виправдовує дії ТЦК, однак від цього нікуди не дітись.

"Я не виправдовую те, що робить ТЦК. Але куди від цього дітися, коли вони знають, що у цієї людини розшук і вона не буде нічого спеціально показувати, підписувати. Її потрібно тільки забирати силою і відправляти в навчальний центр. І люди так і роблять: вони знаходяться в навчальному центрі, не підписуючи жодних паперів", — підсумував нардеп від "Батьківщини".

Нагадаємо, нещодавно юрист Геннадій Друзенко допустив, що після завершення війни представники ТЦК, які порушували закон та силоміць затримували громадян — масово опиняться в тюрмах.

Також мі інформували, що адвокат Інна Большан розписала власні пункти, як на її думку, покращити мобілізаційну кампанію в Україні.

нардепи мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військова служба бусифікація
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації