Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК

Юрист роз'яснив, чи можуть співробітники ТЦК утримувати громадян

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 07:30
Юрист роз'яснив, чи можуть співробітники ТЦК утримувати громадян
Інформаційний пункт ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

В Україні під час мобілізації фіксуються випадки, коли чоловіків з відстрочкою або бронею доставляють до територіальних центрів комплектування. Деякі громадяни заявляють про факти утримання в приміщеннях ТЦК. Питання законності таких дій викликає суперечки.

З роз'ясненнями виступив адвокат Ярослав Хлівний, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Реклама
Як заявив юрист, чинне законодавство не передбачає права ТЦК затримувати або утримувати громадян. Навіть наявність адміністративних порушень, наприклад неоплаченого штрафу, не дає підстав для таких дій. Адвокат підкреслив, що відповідних норм, які дозволяли б утримання, не існує. У таких ситуаціях важливо розрізняти повноваження різних органів.

Хто має право на затримання громадян

Хлівний зазначив, що затримання можливе виключно співробітниками поліції за наявності законних підстав. Після цього людину може бути доправлено до відділення поліції, але не до ТЦК. Процедура адміністративного затримання регулюється окремо і не пов'язана з діяльністю центрів комплектування. Таким чином, ТЦК не володіють функціями правоохоронних органів.

Жодної норми, яка б надавала право на затримання або утримання, не існує. Поліція здійснює адміністративне затримання, але не доставляє людей до пунктів збору. Працівники ТЦК не наділені повноваженнями на застосування примусових заходів. Водночас багато громадян погоджуються їхати добровільно через недостатнє розуміння своїх прав.

Нагадаємо, деякі категорії громадян мають право на законну відстрочку від проходження ВЛК. Юрист актуалізував перелік таких громадян.

Військовослужбовець у Львові перешкоджав роботі співробітників ТЦК і відкрив стрілянину, йому обрали запобіжний захід.

війна в Україні ТЦК та СП адвокат затримання силовики
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації