Юрист роз'яснив, чи можуть співробітники ТЦК утримувати громадян

Інформаційний пункт ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

В Україні під час мобілізації фіксуються випадки, коли чоловіків з відстрочкою або бронею доставляють до територіальних центрів комплектування. Деякі громадяни заявляють про факти утримання в приміщеннях ТЦК. Питання законності таких дій викликає суперечки.

З роз'ясненнями виступив адвокат Ярослав Хлівний, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Реклама

Як заявив юрист, чинне законодавство не передбачає права ТЦК затримувати або утримувати громадян. Навіть наявність адміністративних порушень, наприклад неоплаченого штрафу, не дає підстав для таких дій. Адвокат підкреслив, що відповідних норм, які дозволяли б утримання, не існує. У таких ситуаціях важливо розрізняти повноваження різних органів.

Хто має право на затримання громадян

Хлівний зазначив, що затримання можливе виключно співробітниками поліції за наявності законних підстав. Після цього людину може бути доправлено до відділення поліції, але не до ТЦК. Процедура адміністративного затримання регулюється окремо і не пов'язана з діяльністю центрів комплектування. Таким чином, ТЦК не володіють функціями правоохоронних органів.

Жодної норми, яка б надавала право на затримання або утримання, не існує. Поліція здійснює адміністративне затримання, але не доставляє людей до пунктів збору. Працівники ТЦК не наділені повноваженнями на застосування примусових заходів. Водночас багато громадян погоджуються їхати добровільно через недостатнє розуміння своїх прав.

