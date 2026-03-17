ТЦК може відмовити у знятті громадянина з обліку під час війни

ТЦК може відмовити у знятті громадянина з обліку під час війни

Дата публікації: 17 березня 2026 21:40
ТЦК може відмовити у знятті громадянина з обліку під час війни
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Територіальний центр комплектування має знімати та брати на облік відповідні категорії українських громадян. Разом з тим, у деяких випадках ТЦК можуть відмовляти громадянам у знятті з обліку. Раніше зняття з обліку взагалі було заборонене, але потім в законодавство внесли зміни.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Державна реєстрація і зв’язок із військовим обліком

Військовий облік є обов’язком усіх громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. У рік досягнення 17-річчя громадянин має стати на військовий облік у відповідній структурі.

Цією структурою зараз є територіальний центр комплектування. Українські ТЦК зобов’язані вести облік відповідних категорій громадян.

До юристів звернувся громадянин, який перебував на обліку під час навчання, але, завершивши цей процес, був знятий з реєстрації у гуртожитку, а зараз планує переїхати у інше місто. Чоловік поцікавився, як йому отримати держреєстрацію на новому місці. Юристи наголосили, що для чоловіків цей процес напряму пов’язаний із військовим обліком.

Право ТЦК на відмову у знятті громадянина з обліку

Так, адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що без візиту до ТЦК не обійтись. Айвазян підкреслив: "Якщо Ви плануєте переїхати до іншого міста та зареєструвати місце проживання, то для початку Вам буде необхідно стати на військовий облік у відповідному ТЦК. На жаль, відповідна процедура не передбачає іншої можливості".

Разом з тим, додав інший юрист, Владислав Дерій, ситуація може виявитися не такою простою, як здається на перший погляд. За словами Дерія, громадянина можуть не зняти з обліку на старому місці: "Оскільки війна, то ТЦК за чинним місцем військового обліку має право відмовитись у знятті з обліку. Це все індивідуально та фактор особистісний щодо кожного ТЦК".

Юрист нагадав, що раніше ця заборона була абсолютною. Але два роки тому у законодавство внесли зміни, наголосив Дерій: "В період з 2022 до 2024 рр. існувала норма, яка забороняла змінювати місце проживання під час війни. Після 2024-го заборону скасували , встановивши лише обов’язок внутрішньо переміщених осіб ставати на облік протягом 7 днів з дати декларування місця проживання у довідці ВПО".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як посилився військовий облік в Україні з 1 березня 2026 року.

У березні в Україні більш посилено контролюють військовий облік. Громадяни мають вчасно оновлювати персональні дані, інформувати ТЦК про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти та місця роботи.

Додамо, ми повідомляли про те, хто і як може стати на військовий облік без візиту до ТЦК.

Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.

держреєстрація військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
