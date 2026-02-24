Військовий облік дистанційно - хто має право не відвідувати ТЦК

Громадяни в ТЦК. Фото: Черкаський ОТЦК, Львівська ОВА. Колаж: Новини.LIVE

Українське законодавство визначає процес постановки на військовий облік як особисте зобов’язання громадянина, тож для цього треба з’явитися у ТЦК самостійно. Втім, існує категорія громадян, яка може стати на облік дистанційно, через "Резерв+".

Хто може стати на облік заочно

Військовий облік в Україні ведеться структурами Сухопутних військ ЗСУ — територіальними центрами комплектування.

Усі громадяни чоловічої статі, починаючи із року досягнення 17-ліття, мають перебувати на військовому обліку.

Для цього їм потрібно відвідати ТЦК і оформити процес постановки на військовий облік.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він стати на облік без відвідування територіального центру комплектування.

"Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку "Резерв+" за кілька кліків, навіть з-за кордону", — наголосив адвокат Євген Олександрович.

Втім, додав юрист, право на це мають далеко не усі громадяни.

"Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто", — підкреслив Євген Олександрович.

Як стати на облік через "Резерв+"

Інший адвокат, Андрій Карпенко, пояснив, як саме оформити перебування на військовому обліку дистанційно.

Для цього потрібно здійснити наступні кроки:

встановити застосунок "Резерв+" або оновити його до останньої версії;

авторизуватися у застосунку;

обрати функцію "Стати на облік";

дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

"Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом "Призовник" для громадян 17–24 років або "Військовозобов’язаний" — для чоловіків 25–59 років", — наголосив Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що зміниться у процесі військового обліку в Україні з 1 березня 2026 року.

Нової моделі мобілізації не буде, але відбуватиметься поступовий перехід до більш суворого адміністрування, цифрового контролю та перевірки підстав для відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українських громадян може стати на облік в ТЦК, перебуваючи за кордоном.

Єдиний виняток Кабінет міністрів України зробив для призовників, яким не виповнилося 25 років.