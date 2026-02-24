Видео
Главная ТЦК Стать на учет не в ТЦК — как это возможно

Стать на учет не в ТЦК — как это возможно

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 21:40
Кто имеет право стать на воинский учет дистанционно, не через ТЦК
Граждане в ТЦК. Фото: Черкасский ОТЦК, Львовская ОВА. Коллаж: Новини.LIVE

Для того, чтобы стать на воинский учет, гражданин обязан явиться в ТЦК самостоятельно и оформить этот процесс лично. Но одна категория граждан после изменений в законодательстве имеет право пройти эту процедуру дистанционно, через "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Воинский учет заочно — кто имеет право

Военный учет в Украине ведется структурами Сухопутных войск ВСУ — территориальными центрами комплектования.

Все граждане мужского пола, начиная с года достижения 17-летия, должны находиться на воинском учете.

Для этого им нужно посетить ТЦК и оформить процесс постановки на воинский учет.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он стать на учет без посещения территориального центра комплектования.

"Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении "Резерв+" за несколько кликов, даже из-за границы", — отметил адвокат Евгений Олександрович.

Впрочем, добавил юрист, право на это имеют далеко не все граждане.

"Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично", — подчеркнул Евгений Олександрович.

Стать на учет через "Резерв+" — инструкция

Другой адвокат, Андрей Карпенко, объяснил, как именно оформить пребывание на воинском учете дистанционно.

Для этого нужно осуществить следующие шаги:

  • установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии;
  • авторизоваться в приложении;
  • выбрать функцию "Стать на учет";
  • дождаться автоматической обработки запроса.

"После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом "Призывник" для граждан 17-24 лет или "Военнообязанный" — для мужчин 25-59 лет", — подчеркнул Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения произодут в процессе воинского учета в Украине, начиная с марта 2026 года.

По плану ТЦК должны заняться более строгим администрированием и цифровым контролем этого процесса.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли стать на учет в ТЦК, находясь при этом не на территории Украины.

Согласно решению Кабинета министров, это право есть только у одной категории граждан.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
