Как стать на воинский учет в ТЦК из-за границы - кто имеет право

Украинец возле консульства в Польше. Фото: "Цензор.нет"

Военнообязанные граждане не могут стать на воинский учет, находясь за пределами Украины. Единственное исключение Кабинет министров Украины сделал для призывников, которым не исполнилось 25 лет.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

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Постановка на воинский учет дистанционно невозможна

Военнообязанные граждане, которые находятся за пределами Украины, не могут стать на воинский учет, не вернувшись домой.

Дело в том, что постановка на воинский учет может быть осуществлена только при личном присутствии гражданина в территориальном центре комплектования.

А зарубежные дипломатические представительства Украины не ведут воинский учет и не способствуют в постановке на воинский учет в ТЦК.

"На консульства была возложена функция по приему заявления о постановке на воинский учет военнообязанных и призывников, которые были сняты с воинского учета, в связи с выбытием за пределы Украины более чем на 3 месяца до 18 мая 2024 года. Возможность стать на воинский учет таким образом существовала до 18 июня 2024 года", — подчеркивается в материале.

Единственное исключение, когда стать на учет можно из-за границы

Единственные, кто могут стать на учет дистанционно, без возвращения в Украину — это призывники в возрасте до 25 лет.

Это стало возможно после принятия постановления Кабинета министров №932.

"Постановка на воинский учет осуществляется без прохождения медицинского осмотра и на основе сведений из ГМС", — говорится в материале inseinin.com.ua.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо отправить ТЦК тому лицу, которое находится за границей.

Добавим, мы сообщали о том, будут ли вручать повестки украинцам, которые находятся за пределами страны.