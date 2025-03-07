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Кто может стать на учет в ТЦК из-за рубежа

7 марта 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как стать на воинский учет в ТЦК из-за границы - кто имеет право
Украинец возле консульства в Польше. Фото: "Цензор.нет"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане не могут стать на воинский учет, находясь за пределами Украины. Единственное исключение Кабинет министров Украины сделал для призывников, которым не исполнилось 25 лет.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

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Постановка на воинский учет дистанционно невозможна

Военнообязанные граждане, которые находятся за пределами Украины, не могут стать на воинский учет, не вернувшись домой.

Дело в том, что постановка на воинский учет может быть осуществлена только при личном присутствии гражданина в территориальном центре комплектования.

А зарубежные дипломатические представительства Украины не ведут воинский учет и не способствуют в постановке на воинский учет в ТЦК.

"На консульства была возложена функция по приему заявления о постановке на воинский учет военнообязанных и призывников, которые были сняты с воинского учета, в связи с выбытием за пределы Украины более чем на 3 месяца до 18 мая 2024 года. Возможность стать на воинский учет таким образом существовала до 18 июня 2024 года", — подчеркивается в материале.

Единственное исключение, когда стать на учет можно из-за границы

Единственные, кто могут стать на учет дистанционно, без возвращения в Украину — это призывники в возрасте до 25 лет.

Это стало возможно после принятия постановления Кабинета министров №932.

"Постановка на воинский учет осуществляется без прохождения медицинского осмотра и на основе сведений из ГМС", — говорится в материале inseinin.com.ua.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо отправить ТЦК тому лицу, которое находится за границей.

Добавим, мы сообщали о том, будут ли вручать повестки украинцам, которые находятся за пределами страны.

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