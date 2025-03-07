Как стать на воинский учет в ТЦК из-за границы - кто имеет право

Кто может стать на учет в ТЦК из-за рубежа
Военнообязанные граждане не могут стать на воинский учет, находясь за пределами Украины. Единственное исключение Кабинет министров Украины сделал для призывников, которым не исполнилось 25 лет.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.
Постановка на воинский учет дистанционно невозможна
Военнообязанные граждане, которые находятся за пределами Украины, не могут стать на воинский учет, не вернувшись домой.
Дело в том, что постановка на воинский учет может быть осуществлена только при личном присутствии гражданина в территориальном центре комплектования.
А зарубежные дипломатические представительства Украины не ведут воинский учет и не способствуют в постановке на воинский учет в ТЦК.
"На консульства была возложена функция по приему заявления о постановке на воинский учет военнообязанных и призывников, которые были сняты с воинского учета, в связи с выбытием за пределы Украины более чем на 3 месяца до 18 мая 2024 года. Возможность стать на воинский учет таким образом существовала до 18 июня 2024 года", — подчеркивается в материале.
Единственное исключение, когда стать на учет можно из-за границы
Единственные, кто могут стать на учет дистанционно, без возвращения в Украину — это призывники в возрасте до 25 лет.
Это стало возможно после принятия постановления Кабинета министров №932.
"Постановка на воинский учет осуществляется без прохождения медицинского осмотра и на основе сведений из ГМС", — говорится в материале inseinin.com.ua.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо отправить ТЦК тому лицу, которое находится за границей.
Добавим, мы сообщали о том, будут ли вручать повестки украинцам, которые находятся за пределами страны.
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