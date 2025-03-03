Повістка громадянину, який перебуває за кордоном - що відповісти ТЦК

Військовозобов’язані громадяни в черзі біля консульства України. Фото: Shchodennyk.pl

Якщо військовозобов’язаному громадянину, який на законних підставах перебуває за кордоном, на українську адресу надходять повістки від ТЦК, він має надіслати до центру комплектування заяву про поважну причину неможливості з’явитися у ТЦК. При цьому треба підтвердити факт перебування за межами України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Заява до ТЦК з-за кордону

Частина військовозобов’язаних громадян з тих чи інших причин перебувають за кордоном — а на їхні українські адреси можуть надходити повістки.

Юристи пояснили, що робити українцям за кордоном у такій ситуації.

"Перше, що Вам потрібно зробити — це направити до ТЦК заяву, в якій необхідно зазначити, що у зв'язку із знаходженням за кордоном, тобто за поважної причини, Ви не маєте можливості з'явитись до ТЦК",— наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що до такої заяви треба обов’язково додати документи, які підтверджують факт проживання за кордоном.

Легальність виїзду і перебування за кордоном

Крім того, додав Айвазян, для успішного завершення цієї історії потрібно, щоб громадянин перебував за кордоном під час війни легально.

"Також необхідно звернути увагу керівника ТЦК на те, що Ви вчасно оновили дані та на законних підставах виїхали за кордон", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть ТЦК надсилати повістки чоловікам, які перебувають за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.