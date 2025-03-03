Повестка гражданину, который находится за границей - что ответить ТЦК

Военнообязанные граждане в очереди возле консульства Украины. Фото: Shchodennyk.pl

Если военнообязанному гражданину, который на законных основаниях находится за границей, на украинский адрес поступают повестки от ТЦК, он должен направить в центр комплектования заявление об уважительной причине невозможности явиться в ТЦК. При этом надо подтвердить факт пребывания за пределами Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Заявление в ТЦК из-за границы

Часть военнообязанных граждан по тем или иным причинам находятся за границей — а на их украинские адреса могут приходить повестки.

Юристы объяснили, что делать украинцам за рубежом в такой ситуации.

"Первое, что Вам нужно сделать — это направить в ТЦК заявление, в котором необходимо указать, что в связи с нахождением за границей, то есть, по уважительной причине, Вы не имеете возможности явиться в ТЦК",— отметил адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что к такому заявлению надо обязательно приложить документы, подтверждающие факт проживания за рубежом.

Легальность выезда и пребывания за границей

Кроме того, добавил Айвазян, для успешного завершения этой истории нужно, чтобы гражданин находился за границей во время войны легально.

"Также необходимо обратить внимание руководителя ТЦК на то, что Вы вовремя обновили данные и на законных основаниях выехали за границу", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли ТЦК присылать повестки мужчинам, которые находятся за границей.

Добавим, мы сообщали о том, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.