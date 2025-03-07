Як стати на військовий облік в ТЦК з-за кордону - хто має право

Українець біля консульства в Польщі. Фото: "Цензор.нет"

Військовозобов’язані громадяни не можуть стати на військовий облік, перебуваючи за межами України. Єдиний виняток Кабінет міністрів України зробив для призовників, яким не виповнилося 25 років.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

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Взяття на військовий облік дистанційно неможливе

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають за межами України, не можуть стати на військовий облік, не повернувшись додому.

Справа в тому, що взяття на військовий облік може бути здійснене лише за особистої присутності громадянина в територіальному центрі комплектування.

А закордонні дипломатичні представництва України не ведуть військовий облік та не сприяють у взятті на військовий облік в ТЦК.

"На консульства було покладено функцію з прийому заяви про взяття на військовий облік військовозобов’язаних та призовників, які були зняті з військового обліку, у зв’язку з вибуттям за межі України більш ніж на 3 місяці до 18 травня 2024 року. Можливість стати на військовий облік таким чином існувала до 18 червня 2024 року", — підкреслюється у матеріалі.

Єдиний виняток, коли стати на облік можна з-за кордону

Єдині, хто можуть стати на облік дистанційно, без повернення до України — це призовники віком до 25 років.

Це стало можливе після ухвалення постанови Кабінету міністрів №932.

"Взяття на військовий облік здійснюється без проходження медичного огляду та на основі відомостей з ДМС", — йдеться у матеріалі inseinin.com.ua.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба надіслати ТЦК тій особі, яка перебуває за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, чи вручатимуть повістки українцям, які перебувають за межами країни.