Виїзд за кордон - чи треба брати дозвіл в ТЦК на перетин кордону

Перевірка документів на державному кордоні. Фото: ДПСУ, РОДА. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов'язані громадяни не можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Для того, аби виїхати за кордон у відрядження, потрібно мати відповідний документ, який видають не в ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон і дозвіл ТЦК

Під час дії воєнного стану та процесу загальної мобілізації процедура перетину державного кордону громадянами, які перебувають на військовому обліку, має свої особливості.

Так, для більшості громадян виїзд за кордон є закритим.

Та кілька категорій військовозобов’язаних громадян мають право на виїзд за межі України.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він, як придатний до служби у тилових частинах, ТЦК тощо — виїжджати за кордон у відрядженні.

Чоловік уточнив, чи потрібно для цього брати дозвіл у територіальному центрі комплектування.

"Ніяких дозволів від ТЦК брати не потрібно", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

"Рішення ВЛК щодо придатності до військової служби у певних підрозділах та сама по собі не дає право на перетин державного кордону" , — додав адвокат Євген Олександрович.

Як можна виїхати за кордон

Юристи пояснили, як можна у такій ситуації виїхати за кордон і які документи потрібні для цього.

"ТЦК не надає дозволи на перетин кордону. Для того, аби виїхати за межі України в Вас повинна бути підстава, перелік яких визначений Постановою КМУ №57. Тільки за таких умов Ви зможете перетнути кордон", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Владислав Дерій уточнив: "Щоб не було проблем з перетином кордону — Ви повинні мати оформлене бронювання (яке відображене в Резерв+) та наказ про відрядження за кордон".

Таке право зберігається за тими військовозобов’язаними, які оформили бронювання на роботі.

