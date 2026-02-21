Військово-лікарська комісія - чи має громадянин сам ініціювати ВЛК

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform", dialog.ua. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію з певною регулярністю. Юристи пояснили, хто має ініціювати цей процес, сам громадянин чи територіальний центр комплектування.

ВЛК та її періодичність

Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів як військового обліку у мирний час, так і загальної мобілізації у особливий період, під час дії воєнного стану.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані з певною періодичністю проходити військово-лікарську комісію.

Під час дії воєнного стану, тобто у часи повномасштабної війни, військово-лікарську комісію треба проходити кожного року, у мирний час — раз на п’ять років.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у нього закінчується річний термін дії висновку попередньої ВЛК — і поцікавився, чи має він обов’язок самостійно іти в ТЦК на наступну комісію.

"В цілому, як такого обов'язку немає", — підкреслив у коментарі громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Ініціатива громадянина чи вимога ТЦК

Кирда пояснив, чи прийнятною у цьому плані є ініціатива самого громадянина.

"Ви можете це зробити, але за правилами ТЦК має направити Вас на медичний огляд", — наголосив він.

Інші юристи підтвердили цю позицію.

"Незважаючи на те, що термін дії висновку ВЛК — 12 місяців, — у Вас немає обовʼязку проходити ВЛК кожен рік. Ніяких санкцій, штрафів чи розшуків — не буде", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли саме треба йти на наступну військово-лікарську комісію.

"Наявність відповідного терміну не зобов'язує Вас ініціювати проходження ВЛК. Ви повинні проходити медичний огляд тільки за направленням або повісткою від ТЦК", — підкреслив Айвазян.

