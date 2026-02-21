Відео
Рік після ВЛК — чи потрібно самому іти в ТЦК на комісію

Рік після ВЛК — чи потрібно самому іти в ТЦК на комісію

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 00:30
Військово-лікарська комісія - чи має громадянин сам ініціювати ВЛК
Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform", dialog.ua. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію з певною регулярністю. Юристи пояснили, хто має ініціювати цей процес, сам громадянин чи територіальний центр комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК та її періодичність

Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів як військового обліку у мирний час, так і загальної мобілізації у особливий період, під час дії воєнного стану.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані з певною періодичністю проходити військово-лікарську комісію.

Під час дії воєнного стану, тобто у часи повномасштабної війни, військово-лікарську комісію треба проходити кожного року, у мирний час — раз на п’ять років.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у нього закінчується річний термін дії висновку попередньої ВЛК — і поцікавився, чи має він обов’язок самостійно іти в ТЦК на наступну комісію.

"В цілому, як такого обов'язку немає", — підкреслив у коментарі громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Ініціатива громадянина чи вимога ТЦК

Кирда пояснив, чи прийнятною у цьому плані є ініціатива самого громадянина.

"Ви можете це зробити, але за правилами ТЦК має направити Вас на медичний огляд", — наголосив він.

Інші юристи підтвердили цю позицію.

"Незважаючи на те, що термін дії висновку ВЛК — 12 місяців, — у Вас немає обовʼязку проходити ВЛК кожен рік. Ніяких санкцій, штрафів чи розшуків — не буде", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли саме треба йти на наступну військово-лікарську комісію.

"Наявність відповідного терміну не зобов'язує Вас ініціювати проходження ВЛК. Ви повинні проходити медичний огляд тільки за направленням або повісткою від ТЦК", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що народні депутати працюють над розширенням повноважень військово-лікарських комісій в умовах війни.

Цей законопроєкт, який, зокрема, розповсюджує юрисдикцію ВЛК на іноземців, уже зареєстрував у Верховній Раді Кабінет міністрів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна перевестись із бойової бригади в ТЦК після ВЛК.

Юристи наголосили, що зміна статусу за результатами військово-лікарської комісії не є автоматичним початком процесу переведення військовослужбовця до іншої військової частини.

воєнний стан військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
