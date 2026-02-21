Обязан ли гражданин сам инициировать ВВК через год после предыдущей

Истечение термина действия ВЛК — надо ли самому идти в ТЦК
В военное время граждане, которые состоят на воинском учете, обязаны проходить военно-врачебную комиссию каждый год. Но этот процес не должен инициировать сам военнообязанный гражданин.
Периодичность прохождения ВВК
Военно-врачебная комиссия — один из ключевых элементов как воинского учета в мирное время, так и общей мобилизации в особый период, во время действия военного положения.
Граждане, состоящие на воинском учете, обязаны с определенной периодичностью проходить военно-врачебную комиссию.
Во время действия военного положения, то есть во время полномасштабной войны, военно-врачебную комиссию надо проходить ежегодно, в мирное время — раз в пять лет.
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что у него заканчивается годовой срок действия заключения предыдущей ВВК — и поинтересовался, обязан ли он самостоятельно идти в ТЦК на следующую комиссию.
"В целом, как таковой обязанности нет", — подчеркнул в комментарии гражданину адвокат Вячеслав Кирда.
ТЦК или сам гражданин — кто должен инициировать процес ВВК
Кирда объяснил, приемлема ли в этом плане инициатива самого гражданина.
"Вы можете это сделать, но по правилам ТЦК должен направить Вас на медицинский осмотр", — подчеркнул он.
Другие юристы подтвердили эту позицию.
"Несмотря на то, что срок действия заключения ВВК — 12 месяцев, — у Вас нет обязанности проходить ВВК каждый год. Никаких санкций, штрафов или розысков — не будет", — отметил юрист Владислав Дерий.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда именно надо идти на следующую военно-врачебную комиссию.
"Наличие соответствующего срока не обязывает Вас инициировать прохождение ВВК. Вы должны проходить медицинский осмотр только по направлению или повестке от ТЦК", — подчеркнул Айвазян.
