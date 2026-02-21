Видео
Україна
Видео

Истечение термина действия ВЛК — надо ли самому идти в ТЦК

Дата публикации 21 февраля 2026 00:30
Обязан ли гражданин сам инициировать ВВК через год после предыдущей
Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform", dialog.ua. Коллаж: Новини.LIVE

В военное время граждане, которые состоят на воинском учете, обязаны проходить военно-врачебную комиссию каждый год. Но этот процес не должен инициировать сам военнообязанный гражданин.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Периодичность прохождения ВВК

Военно-врачебная комиссия — один из ключевых элементов как воинского учета в мирное время, так и общей мобилизации в особый период, во время действия военного положения.

Граждане, состоящие на воинском учете, обязаны с определенной периодичностью проходить военно-врачебную комиссию.

Во время действия военного положения, то есть во время полномасштабной войны, военно-врачебную комиссию надо проходить ежегодно, в мирное время — раз в пять лет.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что у него заканчивается годовой срок действия заключения предыдущей ВВК — и поинтересовался, обязан ли он самостоятельно идти в ТЦК на следующую комиссию.

"В целом, как таковой обязанности нет", — подчеркнул в комментарии гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

ТЦК или сам гражданин — кто должен инициировать процес ВВК

Кирда объяснил, приемлема ли в этом плане инициатива самого гражданина.

"Вы можете это сделать, но по правилам ТЦК должен направить Вас на медицинский осмотр", — подчеркнул он.

Другие юристы подтвердили эту позицию.

"Несмотря на то, что срок действия заключения ВВК — 12 месяцев, — у Вас нет обязанности проходить ВВК каждый год. Никаких санкций, штрафов или розысков — не будет", — отметил юрист Владислав Дерий.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда именно надо идти на следующую военно-врачебную комиссию.

"Наличие соответствующего срока не обязывает Вас инициировать прохождение ВВК. Вы должны проходить медицинский осмотр только по направлению или повестке от ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, какое расширение полномочий военно-врачебных комиссий обговаривается сейчас в парламенте.

Согласно законопроекту, представленному Кабинетом министров, ВВК получат право проверять и иностранцев.

Добавим, мы сообщали о том, влияет ли заключение ВВК на решение перевести военнослужащего из боевой бригады в ТЦК или тыловое подразделение.

Юристы подчеркнули, что, несмотря на изменение пригодности к тому или иному формату воинской службы, военнослужащий должен сам инициировать этот процесс.

