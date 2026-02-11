Переведення в ТЦК - чи можна перевестись з фронту

Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовець може отримати новий статус придатності до військової служби унаслідок проходження військово-лікарської комісії. Але зміна статусу не є автоматичним початком процесу переведення військовослужбовця до іншої військової частини.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Військовослужбовець і переведення в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що перебуває у бойовій бригаді, але пройшов військово-лікарську комісію і отримав статус "придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК тощо".

Чоловік поцікавився, коли його можуть перевести на службу до територіального центру комплектування чи в іншу тилову військову частину.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, пояснив, що цей процес не є автоматичним після отримання висновку військово-лікарської комісії.

"Наявність висновку ВЛК не означає автоматичного переведення, але дає вам право вимагати його реалізації", — наголосив юрист.

Дерій додав, що шанси на переведення не в конкретну частину, а, так би мовити, "у нікуди", майже нульові.

"Вам потрібно знайти військову частину (тилову, забезпечення або ТЦК), яка готова Вас прийняти", — зазначив Владислав Дерій.

Як перевестись в тил після ВЛК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що саме має зробити військовослужбовець після такого рішення військово-лікарської комісії.

"Вам потрібно отримати відношення з тилової частини, яка згодна прийняти Вас на службу", — зазначив адвокат.

Після цього, наголосив Айвазян, військовий зможе перевестися через застосунок "Армія+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу діє відношення на переведення військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої.