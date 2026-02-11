Перевод в ТЦК - можно ли перевестись с фронта

Военнослужащий проходит ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Военнослужащий может получить новый статус годности к военной службе вследствие прохождения военно-врачебной комиссии. Но изменение статуса не является автоматическим началом процесса перевода военнослужащего в другую воинскую часть.

Военнослужащий и перевод в ТЦК

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что находится в боевой бригаде, но прошел военно-врачебную комиссию и получил статус "годен к службе в частях обеспечения, ТЦК и т.д.".

Мужчина поинтересовался, когда его могут перевести на службу в территориальный центр комплектования или в другую тыловую воинскую часть.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, объяснил, что этот процесс не является автоматическим после получения заключения военно-врачебной комиссии.

"Наличие заключения ВВК не означает автоматического перевода, но дает вам право требовать его реализации", — подчеркнул юрист.

Дерий добавил, что шансы на перевод не в конкретную часть, а, так сказать, "в никуда", почти нулевые.

"Вам нужно найти воинскую часть (тыловую, обеспечение или ТЦК), которая готова Вас принять", — отметил Владислав Дерий.

Как перевестись в тыл после ВВК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что именно должен сделать военнослужащий после такого решения военно-врачебной комиссии.

"Вам нужно получить отношение из тыловой части, которая согласна принять Вас на службу", — отметил адвокат.

После этого, подчеркнул Айвазян, военный сможет перевестись через приложение "Армія+".

