Заброньовані можуть відпочити закордоном — що для цього треба

Заброньовані можуть відпочити закордоном — що для цього треба

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 13:47
Оновлено: 14:10
Виїзд чоловіків закордон 2025 - які документи мати з собою
Документи для виїзду закордон. Фото: з відкритих джерел

Виїзд чоловіків закордон під час дії воєнного стану заборонений, але заброньовані працівники можуть у деяких випадках виїжджати за межі країни. Як виявилось, не лише у відрядження, а і у відпустку. 

Що треба мати заброньованому чоловіку для виїзду, Новини.LIVE пояснила адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.  

Читайте також:

Виїзд закордон заброньованого чоловіка

"Раніше заброньованим працівникам дозволялося виїжджати лише у службові відрядження, аргументуючи це тим, що бронь надається підприємствам для забезпечення безперебійної роботи. Однак згодом позиція Державної прикордонної служби змінилася. Наразі, як показує практика, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон і у відпустку", — сказала адвокат. 

Виїхати можна за умови, що вони не порушують норм закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію й мають необхідний пакет документів.

 Список необхідних документів:

  • Закордонний біометричний паспорт;
  • Наказ про відрядження або відпустку;
  • Військово-обліковий документ з актуальними даними (у застосунку "Резерв+");
  • Підтвердження бронювання працівника (витяг із реєстру "Оберіг").

 Важливо також звернути увагу на таке:

  • Бронювання має бути дійсним на весь період перебування за кордоном;
  • Статус бронювання перевіряється через реєстр "Оберіг";
  • Наказ про відрядження або відпустку є обов’язковим;
  • Мета поїздки повинна відповідати документам.

Раніше ми писали, чи будуть видавати повістки українцям прямо у посольствах. 

Додамо, що емігрантів можуть торкнутися деякі обмеження, якщо ТЦК подало їх у розшук. 

Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
