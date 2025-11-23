Виїзд чоловіків закордон 2025 - які документи мати з собою

Заброньовані можуть відпочити закордоном — що для цього треба
Виїзд чоловіків закордон під час дії воєнного стану заборонений, але заброньовані працівники можуть у деяких випадках виїжджати за межі країни. Як виявилось, не лише у відрядження, а і у відпустку.
Що треба мати заброньованому чоловіку для виїзду, Новини.LIVE пояснила адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.
Виїзд закордон заброньованого чоловіка
"Раніше заброньованим працівникам дозволялося виїжджати лише у службові відрядження, аргументуючи це тим, що бронь надається підприємствам для забезпечення безперебійної роботи. Однак згодом позиція Державної прикордонної служби змінилася. Наразі, як показує практика, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон і у відпустку", — сказала адвокат.
Виїхати можна за умови, що вони не порушують норм закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію й мають необхідний пакет документів.
Список необхідних документів:
- Закордонний біометричний паспорт;
- Наказ про відрядження або відпустку;
- Військово-обліковий документ з актуальними даними (у застосунку "Резерв+");
- Підтвердження бронювання працівника (витяг із реєстру "Оберіг").
Важливо також звернути увагу на таке:
- Бронювання має бути дійсним на весь період перебування за кордоном;
- Статус бронювання перевіряється через реєстр "Оберіг";
- Наказ про відрядження або відпустку є обов’язковим;
- Мета поїздки повинна відповідати документам.
