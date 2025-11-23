Виїзд чоловіків закордон 2025 - які документи мати з собою

Документи для виїзду закордон. Фото: з відкритих джерел

Виїзд чоловіків закордон під час дії воєнного стану заборонений, але заброньовані працівники можуть у деяких випадках виїжджати за межі країни. Як виявилось, не лише у відрядження, а і у відпустку.

Що треба мати заброньованому чоловіку для виїзду, Новини.LIVE пояснила адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Виїзд закордон заброньованого чоловіка

"Раніше заброньованим працівникам дозволялося виїжджати лише у службові відрядження, аргументуючи це тим, що бронь надається підприємствам для забезпечення безперебійної роботи. Однак згодом позиція Державної прикордонної служби змінилася. Наразі, як показує практика, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон і у відпустку", — сказала адвокат.

Виїхати можна за умови, що вони не порушують норм закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію й мають необхідний пакет документів.

Список необхідних документів:

Закордонний біометричний паспорт;

Наказ про відрядження або відпустку;

Військово-обліковий документ з актуальними даними (у застосунку "Резерв+");

Підтвердження бронювання працівника (витяг із реєстру "Оберіг").

Важливо також звернути увагу на таке:

Бронювання має бути дійсним на весь період перебування за кордоном;

Статус бронювання перевіряється через реєстр "Оберіг";

Наказ про відрядження або відпустку є обов’язковим;

Мета поїздки повинна відповідати документам.

