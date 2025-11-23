Видео
Главная ТЦК Забронированные могут отдохнуть заграницей — что для этого надо

Забронированные могут отдохнуть заграницей — что для этого надо

Дата публикации 23 ноября 2025 13:47
обновлено: 14:10
Выезд мужчин за границу 2025 - какие документы иметь с собой
Документы для выезда за границу. Фото: из открытых источников

Выезд мужчин за границу во время действия военного положения запрещен, но забронированные работники могут в некоторых случаях выезжать за пределы страны. Как оказалось, не только в командировку, но и в отпуск.

Что нужно иметь забронированному мужчине для выезда, Новини.LIVE объяснила адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Выезд за границу забронированного мужчины

"Ранее забронированным работникам разрешалось выезжать только в служебные командировки, аргументируя это тем, что бронь предоставляется предприятиям для обеспечения бесперебойной работы. Однако впоследствии позиция Государственной пограничной службы изменилась. Сейчас, как показывает практика, забронированные работники могут выезжать за границу и в отпуск", — сказала адвокат.

Выехать можно при условии, что они не нарушают норм закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и имеют необходимый пакет документов.

Список необходимых документов:

  • Заграничный биометрический паспорт;
  • Приказ о командировке или отпуске;
  • Военно-учетный документ с актуальными данными (в приложении "Резерв+");
  • Подтверждение бронирования работника (выписка из реестра "Оберіг").

Важно также обратить внимание на следующее:

  • Бронирование должно быть действительным на весь период пребывания за границей;
  • Статус бронирования проверяется через реестр "Оберіг";
  • Приказ о командировке или отпуске является обязательным;
  • Цель поездки должна соответствовать документам.

Ранее мы писали, будут ли выдавать повестки украинцам прямо в посольствах.

Добавим, что эмигрантов могут коснуться некоторые ограничения, если ТЦК подало их в розыск.

Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
