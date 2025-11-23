Выезд мужчин за границу 2025 - какие документы иметь с собой

Забронированные могут отдохнуть заграницей — что для этого надо
Выезд мужчин за границу во время действия военного положения запрещен, но забронированные работники могут в некоторых случаях выезжать за пределы страны. Как оказалось, не только в командировку, но и в отпуск.
Что нужно иметь забронированному мужчине для выезда, Новини.LIVE объяснила адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.
Выезд за границу забронированного мужчины
"Ранее забронированным работникам разрешалось выезжать только в служебные командировки, аргументируя это тем, что бронь предоставляется предприятиям для обеспечения бесперебойной работы. Однако впоследствии позиция Государственной пограничной службы изменилась. Сейчас, как показывает практика, забронированные работники могут выезжать за границу и в отпуск", — сказала адвокат.
Выехать можно при условии, что они не нарушают норм закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и имеют необходимый пакет документов.
Список необходимых документов:
- Заграничный биометрический паспорт;
- Приказ о командировке или отпуске;
- Военно-учетный документ с актуальными данными (в приложении "Резерв+");
- Подтверждение бронирования работника (выписка из реестра "Оберіг").
Важно также обратить внимание на следующее:
- Бронирование должно быть действительным на весь период пребывания за границей;
- Статус бронирования проверяется через реестр "Оберіг";
- Приказ о командировке или отпуске является обязательным;
- Цель поездки должна соответствовать документам.
