Выезд мужчин за границу 2025 - какие документы иметь с собой

Документы для выезда за границу. Фото: из открытых источников

Выезд мужчин за границу во время действия военного положения запрещен, но забронированные работники могут в некоторых случаях выезжать за пределы страны. Как оказалось, не только в командировку, но и в отпуск.

Что нужно иметь забронированному мужчине для выезда, Новини.LIVE объяснила адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Выезд за границу забронированного мужчины

"Ранее забронированным работникам разрешалось выезжать только в служебные командировки, аргументируя это тем, что бронь предоставляется предприятиям для обеспечения бесперебойной работы. Однако впоследствии позиция Государственной пограничной службы изменилась. Сейчас, как показывает практика, забронированные работники могут выезжать за границу и в отпуск", — сказала адвокат.

Выехать можно при условии, что они не нарушают норм закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и имеют необходимый пакет документов.

Список необходимых документов:

Заграничный биометрический паспорт;

Приказ о командировке или отпуске;

Военно-учетный документ с актуальными данными (в приложении "Резерв+");

Подтверждение бронирования работника (выписка из реестра "Оберіг").

Важно также обратить внимание на следующее:

Бронирование должно быть действительным на весь период пребывания за границей;

Статус бронирования проверяется через реестр "Оберіг";

Приказ о командировке или отпуске является обязательным;

Цель поездки должна соответствовать документам.

Ранее мы писали, будут ли выдавать повестки украинцам прямо в посольствах.

Добавим, что эмигрантов могут коснуться некоторые ограничения, если ТЦК подало их в розыск.