Надо ли брать разрешение на заграничную коммандировку в ТЦК

Дата публикации 24 февраля 2026 06:30
Нужно ли брать разрешение в ТЦК на зарубежную коммандировку
Проверка документов на государственной границе. Фото: ГПСУ, РОГА. Коллаж: Новини.LIVE

Во время военного положения право выехать за границу, в частности, в командировку, ограничено. Юристы объяснили, какой документ нужен для того, чтобы законно поехать в заграничную коммандировку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Выезд за границу во время войны

Во время действия военного положения и процесса всеобщей мобилизации процедура пересечения государственной границы гражданами, состоящими на воинском учете, имеет свои особенности.

Так, для большинства граждан выезд за границу является закрытым.

И несколько категорий военнообязанных граждан имеют право на выезд за пределы Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он, как пригодный к службе в тыловых частях, ТЦК и т.д. — выезжать за границу в командировке.

Мужчина уточнил, нужно ли для этого брать разрешение в территориальном центре комплектования.

"Никаких разрешений от ТЦК брать не нужно", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

"Решение ВВК о пригодности к военной службе в определенных подразделениях и сама по себе не дает право на пересечение государственной границы", — добавил адвокат Евгений Александрович.

Какой документ нужен для пересечения границы

Юристы объяснили, как можно в такой ситуации выехать за границу и какие документы нужны для этого.

"ТЦК не предоставляет разрешения на пересечение границы. Для того, чтобы выехать за пределы Украины у Вас должно быть основание, перечень которых определен Постановлением КМУ №57. Только при таких условиях Вы сможете пересечь границу", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Владислав Дерий уточнил: "Чтобы не было проблем с пересечением границы — Вы должны иметь оформленное бронирование (которое отражено в Резерв+) и приказ о командировке за границу".

Напомним, мы ранее писали о том, кому выезд за границу разрешен во время действия военного положения.

В частности, можно ли выезжать в заграничную коммандировку и какие документы для этого нужны.

Добавим, мы сообщали о том, разрешено ли забронированным гражданам во время действия военного положения выезжать за границу в отпуск.

По словам юристов, такое право у этой категории граждан появилось после изменений в законодательстве.

