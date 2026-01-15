Держреєстрація військовозобов'язаного - чи зареєструють громадянина у розшуку

Чи можуть відмовити у прописці через розшук ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин може змінити місце державної реєстрації навіть у ситуації, коли територіальний центр комплектування оголосив його у розшук. Юристи пояснили ключову умову, дотримання якої дозволяє здійснити таку дію.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Реєстрація громадянина у розшуку
В Україні функціонує інститут державної реєстрації громадян. Реєстрація замінила прописку радянського зразка, хоча на неофіційному рівні держреєстрацію продовжують називати "пропискою".
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть йому відмовити у державній реєстрації за тією чи іншою адресою, якщо він раніше був оголошений у розшук територіальним центром комплектування.
"Розшук ТЦК не є підставою для відмови у реєстрації місця проживання", — наголосив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що у ЦНАП повинні оформити держреєстрацію такої особи.
"Ні, Вам не мають права відмовити у реєстрації місця проживання", — зазначив Айвазян.
Важлива умова для реєстрації
Адвокат пояснив, який фактор є головним у процесі державної реєстрації військовозобов’язаного громадянина, незалежно від того, перебуває він у розшуку чи ні.
"Головне, аби Ви перебували на обліку в тому ж самому районі, де знаходиться ТЦК", — підкреслив Юрій Айвазян.
Якщо ця умова дотримана, то перешкод у державній реєстрації громадянина не має бути.
