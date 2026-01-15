Держреєстрація військовозобов'язаного - чи зареєструють громадянина у розшуку

Військовозобов’язані громадяни. Фото: varosh.com.ua

Військовозобов’язаний громадянин може змінити місце державної реєстрації навіть у ситуації, коли територіальний центр комплектування оголосив його у розшук. Юристи пояснили ключову умову, дотримання якої дозволяє здійснити таку дію.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реєстрація громадянина у розшуку

В Україні функціонує інститут державної реєстрації громадян. Реєстрація замінила прописку радянського зразка, хоча на неофіційному рівні держреєстрацію продовжують називати "пропискою".

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть йому відмовити у державній реєстрації за тією чи іншою адресою, якщо він раніше був оголошений у розшук територіальним центром комплектування.

"Розшук ТЦК не є підставою для відмови у реєстрації місця проживання", — наголосив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що у ЦНАП повинні оформити держреєстрацію такої особи.

"Ні, Вам не мають права відмовити у реєстрації місця проживання", — зазначив Айвазян.

Важлива умова для реєстрації

Адвокат пояснив, який фактор є головним у процесі державної реєстрації військовозобов’язаного громадянина, незалежно від того, перебуває він у розшуку чи ні.

"Головне, аби Ви перебували на обліку в тому ж самому районі, де знаходиться ТЦК", — підкреслив Юрій Айвазян.

Якщо ця умова дотримана, то перешкод у державній реєстрації громадянина не має бути.

