Повістки поштою - куди надсилатимуть людям без держреєстрації

Співробітник ТЦК з документами щодо військового обліку. Фото: "Знай.UA"

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин не має державної реєстрації, це не звільняє його від процесу загальної мобілізації в особливий період. А повістки надсилатимуть на місце роботи, останнє відоме місце проживання громадянина чи місце реєстрації близьких родичів.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук.

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Усі військовозобов’язані громадяни мають перебувати на військовому обліку за місцем державної реєстрації.

У частини громадян може не бути держреєстрації і, відповідно, офіційного місця проживання. Але, зазначив Дмитро Франчук, це не звільняє таку людину від мобілізації.

Куди надсилатимуть повістки людині без держреєстрації

Юрист пояснив, куди територіальний центр комплектування відправлятиме повістки громадянину, який не має державної реєстрації.

Це:

останнє відоме місце проживання;

місце роботи;

місце реєстрації близьких родичів.

Крім того, наголосив Франчук, в особовій справі громадянина мають бути вказані номер телефону чи електронної адреси — і за ними співробітники ТЦК також можуть зв’язатися з військовозобов’язаним.

Нагадаємо, юристка пояснила, чи можуть працівники ТЦК передати повістку через родичів.

Також ми писали про те, коли повістка вважається неврученою.