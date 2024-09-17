Коли повістка вважається неврученою - деталі

Повістка від ТЦК — коли вона вважається неврученою
Повістки, які розсилають територіальні центри комплектування, можуть вручатися як особисто, так і через поштові служби. А от якщо представники ТЦК залишать повістку в дверях чи вручать її родичам чи сусідам військовозобов’язаного, така повістка не буде вважатися законно врученою.
Про це йдеться у матеріалі "Факти ICTV".
Як вручають повістки
В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення, цей процес може бути поєднаний із врученням повісток.
Як відомо, повістки можуть бути або вручені особисто, або надіслані поштою. У випадку з поштовим відправленням вручення повістки фіксується навіть у тому випадку, коли громадянин відмовився отримувати це відправлення.
Коли повістки від ТЦК вважатимуться неврученими
Та, наголосили юристи, є ситуації, коли повістки вважатимуться неврученими — і, відповідно, військовозобов’язаний громадянин має право не виконувати приписи, вказані у ній.
Це, зокрема, стосується ситуації, коли працівники ТЦК залишили повістку в дверях, не вручивши її особисто.
Крім того, повістка не може бути вручена родині чи сусідам військовозобов’язаного громадянина. Навіть якщо вони розпишуться в документах у факті отримання повістки — вона все одно вважатиметься неврученою.
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