Коли повістка вважається неврученою - деталі

Працівник ТЦК з повісткою для військовозобов’язаного. Фото: report.if.ua

Повістки, які розсилають територіальні центри комплектування, можуть вручатися як особисто, так і через поштові служби. А от якщо представники ТЦК залишать повістку в дверях чи вручать її родичам чи сусідам військовозобов’язаного, така повістка не буде вважатися законно врученою.

Про це йдеться у матеріалі "Факти ICTV".

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Як вручають повістки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення, цей процес може бути поєднаний із врученням повісток.

Як відомо, повістки можуть бути або вручені особисто, або надіслані поштою. У випадку з поштовим відправленням вручення повістки фіксується навіть у тому випадку, коли громадянин відмовився отримувати це відправлення.

Коли повістки від ТЦК вважатимуться неврученими

Та, наголосили юристи, є ситуації, коли повістки вважатимуться неврученими — і, відповідно, військовозобов’язаний громадянин має право не виконувати приписи, вказані у ній.

Це, зокрема, стосується ситуації, коли працівники ТЦК залишили повістку в дверях, не вручивши її особисто.

Крім того, повістка не може бути вручена родині чи сусідам військовозобов’язаного громадянина. Навіть якщо вони розпишуться в документах у факті отримання повістки — вона все одно вважатиметься неврученою.