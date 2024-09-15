Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow На Черкащині судили чоловіка після відмови воювати через "пережите у Часовому Яру" — що вирішив суд arrow

На Черкащині судили чоловіка після відмови воювати через "пережите у Часовому Яру" — що вирішив суд

15 вересня 2024 22:33
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
На Черкащині судили чоловіка, який відмовився воювати після "пережитого у Часовому Яру"
Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

У Черкаській області судили чоловіка, який має статус внутрішньо переміщеної особи. Він відмовився йти до лав війська, пояснивши це пережитим у Часовому Яру на Донеччині.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У місті Корсунь-Шевченківський судили уродженця Часового Яру, який має статус ВПО. У травні 2023 року він отримав повістку, успішно пройшов ВЛК та був викликаний до ТЦК для відправлення у військову частину, однак не явився у встановлений термін.

Відомо, що причин на відстрочку чоловік не мав, а тому його порушення визнали ухиленням від мобілізації.

Під час суду громадянин повністю визнав свою провину та пояснив, що "морально постраждав під час бомбардування у Часовому Яру", тому "не готовий служити, не готовий вбивати людей", а також попросив не ув’язнювати.

Рішення суду

У суді заявили, що у разі уникнення чоловіком від покарання це створить в очах людей "негативне враження безладдя та безкарності" під час проведення мобілізації. Також у громадянина є малолітня дитина, однак від обов'язку перед Батьківщиною це його не звільняє.

Тому йому призначили три роки позбавлення волі та одразу після оголошення вироку взяли його під варту. 

Також важливі новини дня по темі:

суд повістки ТЦК та СП ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:45 Ціни на пальне в Україні — яка буде вартість бензину на АЗС завтра

22:33 На Черкащині судили чоловіка після відмови воювати через "пережите у Часовому Яру" — що вирішив суд

22:05 У Києві пролунав вибух

22:04 У США сталася стрілянина, поблизу знаходився Трамп, — NY Post

21:47 Через повені у Європі Укрзалізниця скасувала один із рейсів, декілька потягів змінили графіки

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

21:30 Внаслідок атаки на Харків загинула жінка — її тіло дістали з-під завалів

21:16 Повені у Європі — Україна запропонувала відправити підрозділи ДСНС для допомоги

21:13 На Полтавщині виявили багато фальшивих висновків про непридатність до служби — що вирішив суд

21:09 Графіки відключень — коли можуть застосувати обмеження завтра на Одещині

20:57 У Львові нетвереза водійка скоїла ДТП і пошкодила п'ять автомобілів

22:45 Ціни на пальне в Україні — яка буде вартість бензину на АЗС завтра

22:33 На Черкащині судили чоловіка після відмови воювати через "пережите у Часовому Яру" — що вирішив суд

22:05 У Києві пролунав вибух

22:04 У США сталася стрілянина, поблизу знаходився Трамп, — NY Post

21:47 Через повені у Європі Укрзалізниця скасувала один із рейсів, декілька потягів змінили графіки

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

21:30 Внаслідок атаки на Харків загинула жінка — її тіло дістали з-під завалів

21:16 Повені у Європі — Україна запропонувала відправити підрозділи ДСНС для допомоги

21:13 На Полтавщині виявили багато фальшивих висновків про непридатність до служби — що вирішив суд

21:09 Графіки відключень — коли можуть застосувати обмеження завтра на Одещині

20:57 У Львові нетвереза водійка скоїла ДТП і пошкодила п'ять автомобілів

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію