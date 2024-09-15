На Черкащині судили чоловіка, який відмовився воювати після "пережитого у Часовому Яру"

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

У Черкаській області судили чоловіка, який має статус внутрішньо переміщеної особи. Він відмовився йти до лав війська, пояснивши це пережитим у Часовому Яру на Донеччині.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У місті Корсунь-Шевченківський судили уродженця Часового Яру, який має статус ВПО. У травні 2023 року він отримав повістку, успішно пройшов ВЛК та був викликаний до ТЦК для відправлення у військову частину, однак не явився у встановлений термін.

Відомо, що причин на відстрочку чоловік не мав, а тому його порушення визнали ухиленням від мобілізації.

Під час суду громадянин повністю визнав свою провину та пояснив, що "морально постраждав під час бомбардування у Часовому Яру", тому "не готовий служити, не готовий вбивати людей", а також попросив не ув’язнювати.

Рішення суду

У суді заявили, що у разі уникнення чоловіком від покарання це створить в очах людей "негативне враження безладдя та безкарності" під час проведення мобілізації. Також у громадянина є малолітня дитина, однак від обов'язку перед Батьківщиною це його не звільняє.

Тому йому призначили три роки позбавлення волі та одразу після оголошення вироку взяли його під варту.