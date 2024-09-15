На Черкащине судили мужчину, который отказался воевать после "пережитого в Часовом Яру"

Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черкасской области судили мужчину, имеющего статус внутренне перемещенного лица. Он отказался идти в ряды войска, объяснив это пережитым в Часовом Яру на Донетчине.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В городе Корсунь-Шевченковский судили уроженца Часового Яра, который имеет статус ВПЛ. В мае 2023 года он получил повестку, успешно прошел ВВК и был вызван в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако не явился в установленный срок.

Известно, что причин на отсрочку у мужчины не было, а потому его нарушение признали уклонением от мобилизации.

Во время суда гражданин полностью признал свою вину и пояснил, что "морально пострадал во время бомбардировки в Часовом Яру", поэтому "не готов служить, не готов убивать людей", а также попросил не назначать ему тюремное заключение.

Решение суда

В суде заявили, что в случае избежания мужчиной наказания это создаст в глазах людей "негативное впечатление беспорядков и безнаказанности" во время проведения мобилизации. Также у гражданина есть малолетний ребенок, однако от долга перед Родиной это его не освобождает.

Поэтому ему назначили три года лишения свободы и сразу после вынесения приговора взяли его под стражу.