Звільнення з лав ЗСУ - звільнені військові, візит дро ТЦК - навіщо звільненим відвідувати ТЦК

Українські військовослужбовці. Фото: "Цензор.нет"

Протягом п’яти днів після звільнення військовослужбовці ЗСУ мають відвідати ТЦК, з якого вони мобілізуватися чи де підписувати контракт. Там вони мають стати на облік як резервісти, члени оперативного резерву.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу".

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Усі звільнені з лав Сил оборони України мають після звільнення обов’язково прибути до своїх територіальних центрів комплектування.

Це стосується військовослужбовців ЗСУ, тоді як військовозобов’язані Служби безпеки України мають прибути до Центрального управління або регіональних органів СБУ, а військовозобов’язані розвідувальних органів України — до відповідного підрозділу розвідувальних органів.

Навіщо звільненим відвідувати ТЦК і скільки часу на це відводить закон

Це потрібно для того, аби стати на військовий облік як резервісти. Таких резервістів зараховують до військового оперативного резерву.

Законодавство надає звільненим військовослужбовцям на це п’ять календарних діб.