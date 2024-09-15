Освобождение из рядов ВСУ – освобожденные военные, визит дро ТЦК – зачем уволенным посещать ТЦК

После увольнения обязательно явиться в ТЦК — почему закон требует этого
В течение пяти дней после увольнения военнослужащие ВСУ должны посетить ТЦК, с которого они будут мобилизоваться или где подписывать контракт. Там они должны встать на учет как резервисты, члены оперативного резерва.
Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Куда военные должны обратиться после увольнения
Все уволенные из рядов Сил обороны Украины должны после увольнения обязательно прибыть в свои территориальные центры комплектования.
Это касается военнослужащих ВСУ, тогда как военнообязанные Службы безопасности Украины должны прибыть в Центральное управление или региональные органы СБУ, а военнообязанные разведывательных органов Украины — в соответствующее подразделение разведывательных органов.
Зачем уволенным посещать ТЦК и сколько времени на это отводит закон
Это нужно для того, чтобы встать на воинский учет как резервисты. Таких резервистов относят к военному оперативному резерву.
Законодательство предоставляет уволенным военнослужащим на это пять календарных суток.
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