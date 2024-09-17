Когда повестка считается неврученной - детали

Работник ТЦК с повесткой для военнообязанного. Фото: report.if.ua

Повестки, рассылаемые территориальными центрами комплектования, могут вручаться как лично, так и через почтовые службы. А вот если представители ТЦК оставят повестку в дверях или вручат родственникам или соседям военнообязанного, такая повестка не будет считаться законно врученной.

Об этом говорится в материале "Факты ICTV".

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Как вручают повестки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения, этот процесс может быть соединен с вручением повесток.

Как известно, повестки могут быть либо вручены лично, либо отправлены по почте. В случае с почтовым отправлением вручение повестки фиксируется даже в том случае, когда гражданин отказался получать это отправление.

Когда повестки от ТЦК будут считаться неврученными

Но, отметили юристы, есть ситуации, когда повестки будут считаться неврученными — и, соответственно, военнообязанный гражданин имеет право не выполнять предписания, указанные в нем.

Это касается ситуации, когда работники ТЦК оставили повестку в дверях, не вручив ее лично.

Кроме того, повестка не может быть вручена семье или соседям военнообязанного гражданина. Даже если они распишутся в документах в факте получения повестки, она все равно будет считаться неврученной.