Повестки по почте - куда будут отправлять людям без госрегистрации

Сотрудник ТЦК с документами по военному учету. Фото: "Знай.UA"

Даже если у военнообязанного гражданина нет государственной регистрации, это не освобождает его от процесса общей мобилизации в особый период. А повестки будут отправлять на место работы, последнее известное место жительства гражданина или место регистрации близких родственников.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук.

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Отсутствие регистрации не освобождает от мобилизации

Все военнообязанные граждане должны состоять на военном учете по месту государственной регистрации.

У части граждан может не быть госрегистрации и соответственно официального места жительства. Но, отметил Дмитрий Франчук, это не освобождает такого человека от мобилизации.

Куда будут посылать повестки человеку без госрегистрации

Юрист объяснил, куда территориальный центр комплектования будет отправлять повестки гражданину, не имеющему государственной регистрации.

Это:

последнее известное место жительства;

место работы;

место регистрации близких родственников.

Кроме того, подчеркнул Франчук, по личному делу гражданина должен быть указан номер телефона или электронного адреса — и по ним сотрудники ТЦК также могут связаться с военнообязанным.

Напомним, юрист объяснила, могут ли работники ТЦК передать повестку через родственников.

Также мы писали о том, когда повестка считается неврученной.