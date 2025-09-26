Відео
Зміна місця реєстрації — чи треба йти в ТЦК

Зміна місця реєстрації — чи треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 00:30
Держреєстрація і ТЦК - чи потрібно іти в територіальний центр комплектування при зміні місця реєстрації
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Житомирський ОТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин, змінюючи місце проживання і державної реєстрації, залишається у підпорядкуванні того ж ТЦК, йому не потрібно перед візитом до ЦНАПу відвідувати територіальний центр комплектування. У іншому випадку ж така особа спочатку має знятися і стати на облік у новому ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Куди військовозобов’язаний переїжджає

Державна реєстрація військовозобов’язаних громадян прямо пов’язана із військовим обліком цієї категорії громадян.

До юристів звернувся з питанням військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому, змінюючи місце державної реєстрації, відвідувати територіальний центр комплектування.

Юрист Євген Корнійчук пояснив у відповіді громадянину, що в цій ситуації усе залежить від того, як саме військовозобов’язана особа змінювати місце реєстрації (і формального проживання).

Два варіанти розвитку подій — іти в ТЦК чи ні

"Якщо ви будете прописуватися в межах вашого міста, де будете і надалі підпорядкуватися ТЦК, де перебуваєте на обліку, вам просто треба звернутися у ЦНАП для зміни місця реєстрації", — зазначив юрист.

Це найпростіша ситуація, яка, як бачите не потребує візиту до територіального центру комплектування.

"Якщо ж ви будете змінювати місто, у такому випадку треба буде спочатку знятися з з обліку у ТЦК, де перебуваєте на обліку", — підкреслив Корнійчук.

Після переїзду ж військовозобов’язаний громадянин спочатку має стати на облік у своєму новому ТЦК, а потім уже іти в ЦНАП і оформлювати державну реєстрацію за новим місцем проживання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якому ТЦК мають стати на військовий облік внутрішньо переміщені особи.

Додамо, ми повідомляли про те, що ВПО зобов’язані протягом 10 днів з моменту прибуття на нове місце повідомити про зміну місця проживання.

держреєстрація військовий облік ЦНАП ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
