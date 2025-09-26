Держреєстрація і ТЦК - чи потрібно іти в територіальний центр комплектування при зміні місця реєстрації

Зміна місця реєстрації — чи треба йти в ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин, змінюючи місце проживання і державної реєстрації, залишається у підпорядкуванні того ж ТЦК, йому не потрібно перед візитом до ЦНАПу відвідувати територіальний центр комплектування. У іншому випадку ж така особа спочатку має знятися і стати на облік у новому ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Куди військовозобов’язаний переїжджає
Державна реєстрація військовозобов’язаних громадян прямо пов’язана із військовим обліком цієї категорії громадян.
До юристів звернувся з питанням військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому, змінюючи місце державної реєстрації, відвідувати територіальний центр комплектування.
Юрист Євген Корнійчук пояснив у відповіді громадянину, що в цій ситуації усе залежить від того, як саме військовозобов’язана особа змінювати місце реєстрації (і формального проживання).
Два варіанти розвитку подій — іти в ТЦК чи ні
"Якщо ви будете прописуватися в межах вашого міста, де будете і надалі підпорядкуватися ТЦК, де перебуваєте на обліку, вам просто треба звернутися у ЦНАП для зміни місця реєстрації", — зазначив юрист.
Це найпростіша ситуація, яка, як бачите не потребує візиту до територіального центру комплектування.
"Якщо ж ви будете змінювати місто, у такому випадку треба буде спочатку знятися з з обліку у ТЦК, де перебуваєте на обліку", — підкреслив Корнійчук.
Після переїзду ж військовозобов’язаний громадянин спочатку має стати на облік у своєму новому ТЦК, а потім уже іти в ЦНАП і оформлювати державну реєстрацію за новим місцем проживання.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якому ТЦК мають стати на військовий облік внутрішньо переміщені особи.
Додамо, ми повідомляли про те, що ВПО зобов’язані протягом 10 днів з моменту прибуття на нове місце повідомити про зміну місця проживання.
Читайте Новини.LIVE!