Госрегистрация и ТЦК - нужно ли идти в территориальный центр комплектования при смене места регистрации

Смена места регистрации — надо ли идти в ТЦК
Если военнообязанный гражданин, меняя место жительства и государственной регистрации, остается в подчинении того же ТЦК, ему не нужно перед визитом в ЦПАУ посещать территориальный центр комплектования. В противном случае же такое лицо сначала должно сняться и стать на учет в новом ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
Куда военнообязанный переезжает
Государственная регистрация военнообязанных граждан напрямую связана с военным учетом этой категории граждан.
К юристам обратился с вопросом военнообязанный гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему, меняя место государственной регистрации, посещать территориальный центр комплектования.
Юрист Евгений Корнийчук объяснил в ответе гражданину, что в данной ситуации все зависит от того, как именно военнообязанное лицо будет менять место регистрации (и формального проживания).
Два варианта развития событий — идти в ТЦК или нет
"Если вы будете прописываться в пределах вашего города, где будете и в дальнейшем подчиняться ТЦК, где состоите на учете, вам просто надо обратиться в ЦПАУ для изменения места регистрации", — отметил юрист.
Это самая простая ситуация, которая, как видите не требует визита в территориальный центр комплектования.
"Если же вы будете менять город, в таком случае надо будет сначала сняться с учета в ТЦК, где состоите на учете", — подчеркнул Корнийчук.
После переезда же военнообязанный гражданин сначала должен стать на учет в своем новом ТЦК, а потом уже идти в ЦПАУ и оформлять государственную регистрацию по новому месту жительства.
