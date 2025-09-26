Видео
Смена места регистрации — надо ли идти в ТЦК

Смена места регистрации — надо ли идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 00:30
Госрегистрация и ТЦК - нужно ли идти в территориальный центр комплектования при смене места регистрации
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Житомирский ОТЦК

Если военнообязанный гражданин, меняя место жительства и государственной регистрации, остается в подчинении того же ТЦК, ему не нужно перед визитом в ЦПАУ посещать территориальный центр комплектования. В противном случае же такое лицо сначала должно сняться и стать на учет в новом ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Куда военнообязанный переезжает

Государственная регистрация военнообязанных граждан напрямую связана с военным учетом этой категории граждан.

К юристам обратился с вопросом военнообязанный гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему, меняя место государственной регистрации, посещать территориальный центр комплектования.

Юрист Евгений Корнийчук объяснил в ответе гражданину, что в данной ситуации все зависит от того, как именно военнообязанное лицо будет менять место регистрации (и формального проживания).

Два варианта развития событий — идти в ТЦК или нет

"Если вы будете прописываться в пределах вашего города, где будете и в дальнейшем подчиняться ТЦК, где состоите на учете, вам просто надо обратиться в ЦПАУ для изменения места регистрации", — отметил юрист.

Это самая простая ситуация, которая, как видите не требует визита в территориальный центр комплектования.

"Если же вы будете менять город, в таком случае надо будет сначала сняться с учета в ТЦК, где состоите на учете", — подчеркнул Корнийчук.

После переезда же военнообязанный гражданин сначала должен стать на учет в своем новом ТЦК, а потом уже идти в ЦПАУ и оформлять государственную регистрацию по новому месту жительства.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком ТЦК должны стать на воинский учет внутренне перемещенные лица.

Добавим, мы сообщали о том, что ВПЛ обязаны в течение 10 дней с момента прибытия на новое место сообщить об изменении места жительства.

госрегистрация военный учет ЦПАУ ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
