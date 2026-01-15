Видео
Україна
Могут ли отказать в прописке из-за розыска ТЦК

Могут ли отказать в прописке из-за розыска ТЦК

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 06:30
Госрегистрация военнообязанного - зарегистрируют ли гражданина в розыске
Военнообязанные граждане. Фото: varosh.com.ua

Военнообязанный гражданин может изменить место государственной регистрации даже в ситуации, когда территориальный центр комплектования объявил его в розыск. Юристы объяснили ключевое условие, соблюдение которого позволяет осуществить такое действие.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Регистрация гражданина в розыске

В Украине функционирует институт государственной регистрации граждан. Регистрация заменила прописку советского образца, хотя на неофициальном уровне госрегистрацию продолжают называть "пропиской".

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли ему отказать в государственной регистрации по тому или иному адресу, если он ранее был объявлен в розыск территориальным центром комплектования.

"Розыск ТЦК не является основанием для отказа в регистрации места жительства", — отметил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что в ЦПАУ должны оформить госрегистрацию такого лица.

"Нет, Вам не имеют права отказать в регистрации места жительства", — отметил Айвазян.

Важное условие для регистрации

Адвокат объяснил, какой фактор является главным в процессе государственной регистрации военнообязанного гражданина, независимо от того, находится он в розыске или нет.

"Главное, чтобы Вы состояли на учете в том же самом районе, где находится ТЦК", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Если это условие соблюдено, то препятствий в государственной регистрации гражданина не должно быть.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли посещать ТЦК в процессе смены места государственной регистрации.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли стать на воинский учет без госрегистрации.

госрегистрация прописка ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
