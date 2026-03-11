Бронювання ВПО, які не стали на облік на новому місці

Внутрішньо переміщені особи можуть оформити бронь ще до візиту в ТЦК. Фото: Depositphotos, korosten.today. Колаж: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщена особа може оформити бронювання від мобілізації ще до того, як стане на облік на новому місці. Головне — відповідати критеріям для броні і не перебувати у розшуку ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік ВПО

Після початку повномасштабної російсько-української війни та окупації великої частини території України суттєво зросла кількість так званих "внутрішньо переміщених осіб". Статус ВПО надається тим громадянам, які були змушені залишити місце державної реєстрації та постійного проживання, яке опинилося в окупації чи зоні бойових дій.

До юристів звернувся громадянин, який має статус "внутрішньо переміщеної особи" і проживав раніше у Луганській області, де і стояв на військовому обліку. Чоловік поцікавився, чи може він оформити бронювання без того, щоб стати на облік на новому місці.

Юристи пояснили, що перебування на військовому обліку у територіальному центрі комплектування, територія якого перебуває на окупованій території, саме по собі не є порушенням. "Вас можуть забронювати, навіть, якщо Ви перебуваєте на військовому обліку в Щастинському ТЦК", — наголосив юрист Владислав Дерій.

Бронювання до постановки на військовий облік

Головне, пояснив юрист, дотримуватися вимог законодавства. Перш за все - не перебувати в розшуку.

"Бронювання можливе — якщо Ви перебуваєте на військовому обліку, працюєте на критичному підприємстві, уточнили дані та не перебуваєте у розшуку", — наголосив Дерій. Місце ж військового обліку для самого процесу бронювання не є принципово важливим.

Владислав Дерій також пояснив, коли все ж треба ставати на військовий облік як внутрішньо переміщена особа. "Після оформлення бронювання — Ви можете стати на військовий облік до ТЦК за місцем реєстрації ВПО", — підкреслив юрист.

Внутрішньо переміщені особи мають обов’язок стати на військовий облік за новим, фактичним місцем проживання. Але точно так же територіальні центри комплектування зобов’язані брати таких осіб на облік, без жодних попередніх умов.

Протягом 7 днів після оформлення статусу ВПО громадянину потрібно піти до ТЦК та стати на військовий облік. До ТЦК потрібно подати письмову заяву про взяття на військовий облік, заяву про оформлення паперового ВОД (за необхідності) та документи, які підтверджують зміну місця проживання.