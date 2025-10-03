Внутрішньо переміщені особи - військовий облік ВПО, деталі

Військовозобов'язаний громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК

Якщо громадянин виїхав з окупованої території, він має спочатку отримати статус "внутрішньо переміщеної особи". А після цього, у відведений законодавством строк, повинен з’явитися до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

В ТЦК — після отримання статусу ВПО

Громадяни України, які виїхали з окупованих чи прифронтових територій у інші регіони, можуть отримати офіційний статус "внутрішньо переміщена особа".

Цей статус потрібен, зокрема, для соціальних виплат та іншої допомоги від держави та недержавних і міжнародних організацій.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, скільки часу він має після того, як отримає статус ВПО, для того, аби стати на військовий облік на новому фактичному місці проживання.

"Протягом 7 днів після оформлення ВПО — Вам потрібно піти до ТЦК та стати на військовий облік", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Список документів, які потрібно взяти з собою в ТЦК

Також юрист розповів, які документи потрібно надати внутрішньо переміщеній особі в територіальний центр комплектування, де він має стати на військовий облік.

"До ТЦК потрібно подати письмову заяву про взяття на військовий облік, заяву про оформлення паперового ВОД (за необхідності) та документи, які підтверджують зміну місця проживання — довідка про реєстрацію ВПО", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як ВПО довести виключення з обліку, якщо ТЦК опинився в окупації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна ВПО, який прагне отримати бронювання, стояти на обліку ТЦК в окупації.