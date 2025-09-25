Відео
Відео

Бронювання ВПО — чи можна стояти на обліку ТЦК в окупації

Бронювання ВПО — чи можна стояти на обліку ТЦК в окупації

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 00:30
Бронювання від мобілізації - де має стояти на обліку ВПО
Родина ВПО. Фото: Unsplash

Внутрішньо переміщені особи, як і будь-які інші громадяни України, мають право отримати на робочому місці бронювання від мобілізації. При цьому вони можуть перебувати на військовому обліку в тому ТЦК, який опинився в окупації, це не має стати проблемою під час оформленні броні.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

Військовий облік на окупованих територіях

Після повномасштабного вторгнення в Україні з’явилася нова категорія громадян — ВПО, внутрішньо переміщені особи.

Ці люди, виїхавши з окупованих чи прифронтових територій, формально залишаються на військовому обліку чи мають державну реєстрацію у населених пунктах, які перебувають в окупації чи є територію бойових дій.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи може він отримати на роботі бронювання від мобілізації, якщо він продовжує перебувати на військовому обліку у місті, яке зараз є окуповане російськими військами.

"Для бронювання важливо, щоб особа перебувала на військовому обліку, своєчасно уточнила персональні данні та не перебувала в розшуку", — наголосив на основних вимогах до претендента на броню з боку держави юрист Андрій Топчій.

Чи отримає ВПО бронювання із обліком в окупації

Він підкреслив, що законодавство прямо не вимагає від громадянина мати якусь конкретну реєстрацію чи місце перебування на військовому обліку.

"Той факт, що особа перебуває на обліку в ТЦК, який знаходиться на окупованій території, не перешкоджає, за змістом закону, здійсненню бронювання, якщо інші умови виконані", — запевнив Топчій.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи можуть отримати бронювання, навіть якщо не встигли стати на військовий облік на новому місці фактичного проживання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка частина зарплати враховується під час оформлення бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, які існують необхідні умови для автоматичного бронювання.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
