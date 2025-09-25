Бронювання від мобілізації - де має стояти на обліку ВПО

Родина ВПО. Фото: Unsplash

Внутрішньо переміщені особи, як і будь-які інші громадяни України, мають право отримати на робочому місці бронювання від мобілізації. При цьому вони можуть перебувати на військовому обліку в тому ТЦК, який опинився в окупації, це не має стати проблемою під час оформленні броні.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

Військовий облік на окупованих територіях

Після повномасштабного вторгнення в Україні з’явилася нова категорія громадян — ВПО, внутрішньо переміщені особи.

Ці люди, виїхавши з окупованих чи прифронтових територій, формально залишаються на військовому обліку чи мають державну реєстрацію у населених пунктах, які перебувають в окупації чи є територію бойових дій.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи може він отримати на роботі бронювання від мобілізації, якщо він продовжує перебувати на військовому обліку у місті, яке зараз є окуповане російськими військами.

"Для бронювання важливо, щоб особа перебувала на військовому обліку, своєчасно уточнила персональні данні та не перебувала в розшуку", — наголосив на основних вимогах до претендента на броню з боку держави юрист Андрій Топчій.

Чи отримає ВПО бронювання із обліком в окупації

Він підкреслив, що законодавство прямо не вимагає від громадянина мати якусь конкретну реєстрацію чи місце перебування на військовому обліку.

"Той факт, що особа перебуває на обліку в ТЦК, який знаходиться на окупованій території, не перешкоджає, за змістом закону, здійсненню бронювання, якщо інші умови виконані", — запевнив Топчій.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи можуть отримати бронювання, навіть якщо не встигли стати на військовий облік на новому місці фактичного проживання.

