Бронирование от мобилизации - где должно стоять на учете ВПЛ

Родина ВПЛ. Фото: Unsplash

Внутренне перемещенные лица, как и любые другие граждане Украины, имеют право получить на рабочем месте бронирование от мобилизации. При этом они могут состоять на воинском учете в том ТЦК, который оказался в оккупации, это не должно стать проблемой при оформлении брони.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

Военный учет на оккупированных территориях

После полномасштабного вторжения в Украине появилась новая категория граждан — ВПЛ, внутренне перемещенные лица.

Эти люди, выехав из оккупированных или прифронтовых территорий, формально остаются на воинском учете или имеют государственную регистрацию в населенных пунктах, которые находятся в оккупации или являются территорией боевых действий.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, может ли он получить на работе бронирование от мобилизации, если он продолжает находиться на воинском учете в городе, который сейчас оккупирован российскими войсками.

"Для бронирования важно, чтобы лицо находилось на воинском учете, своевременно уточнило персональные данные и не находилось в розыске", — отметил основные требования к претенденту на броню со стороны государства юрист Андрей Топчий.

Получит ли ВПЛ бронирование с учетом в оккупации

Он подчеркнул, что законодательство прямо не требует от гражданина иметь какую-то конкретную регистрацию или место пребывания на воинском учете.

"Тот факт, что лицо находится на учете в ТЦК, который находится на оккупированной территории, не препятствует, по смыслу закона, осуществлению бронирования, если другие условия выполнены", — заверил Топчий.

Таким образом, внутренне перемещенные лица могут получить бронирование, даже если не успели стать на воинский учет на новом месте фактического проживания.

