Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Бронирование ВПЛ — можно ли стоять на учете ТЦК в оккупации

Бронирование ВПЛ — можно ли стоять на учете ТЦК в оккупации

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 00:30
Бронирование от мобилизации - где должно стоять на учете ВПЛ
Родина ВПЛ. Фото: Unsplash

Внутренне перемещенные лица, как и любые другие граждане Украины, имеют право получить на рабочем месте бронирование от мобилизации. При этом они могут состоять на воинском учете в том ТЦК, который оказался в оккупации, это не должно стать проблемой при оформлении брони.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

Реклама
Читайте также:

Военный учет на оккупированных территориях

После полномасштабного вторжения в Украине появилась новая категория граждан — ВПЛ, внутренне перемещенные лица.

Эти люди, выехав из оккупированных или прифронтовых территорий, формально остаются на воинском учете или имеют государственную регистрацию в населенных пунктах, которые находятся в оккупации или являются территорией боевых действий.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, может ли он получить на работе бронирование от мобилизации, если он продолжает находиться на воинском учете в городе, который сейчас оккупирован российскими войсками.

"Для бронирования важно, чтобы лицо находилось на воинском учете, своевременно уточнило персональные данные и не находилось в розыске", — отметил основные требования к претенденту на броню со стороны государства юрист Андрей Топчий.

Получит ли ВПЛ бронирование с учетом в оккупации

Он подчеркнул, что законодательство прямо не требует от гражданина иметь какую-то конкретную регистрацию или место пребывания на воинском учете.

"Тот факт, что лицо находится на учете в ТЦК, который находится на оккупированной территории, не препятствует, по смыслу закона, осуществлению бронирования, если другие условия выполнены", — заверил Топчий.

Таким образом, внутренне перемещенные лица могут получить бронирование, даже если не успели стать на воинский учет на новом месте фактического проживания.

Напомним, мы ранее писали о том, какая часть зарплаты учитывается при оформлении бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, какие существуют необходимые условия для автоматического бронирования.

военный учет оккупация ВПЛ бронирование ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации