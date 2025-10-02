Виключення з військового обліку в окупації - як довести

Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Якщо громадянину, який виїхав з окупації, потрібне підтвердження факту його виключення з військового обліку, він повинен з’ясувати, чи виїхав на підконтрольну територію відповідний територіальний центр комплектування. Якщо цього не сталося, громадянину доведеться звертатися до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Чи виїхав ТЦК з окупації

Після початку повномасштабної війни в Україні суттєво збільшилася кількість громадян такої категорії, як внутрішньо переміщені особи.

До юристів звернувся громадянин, який виїхав з Маріуполя, який нині перебуває в окупації.

Чоловік, який до повномасштабної війни був виключений з військового обліку, поцікавився, як йому довести цей факт в нинішніх умовах.

"Спочатку Вам потрібно дізнатися чи не переїхав ТЦК м. Маріуполь на підконтрольну територію і вирішувати питання саме з ним", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити, якщо ТЦК не працює

Втім, підкреслив юрист, ситуація може бути ускладнена, якщо інформацію із Маріупольського територіального центру комплектування неможливо буде отримати.

"Якщо ні, то на жаль, щоб внести зміни до реєстру "Оберіг", Вам потрібно буде звертатись до суду, адже добровільно ТЦК це робити не буде", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба перед ТЦК стати на облік як ВПО.

Додамо, ми повідомляли про те, у якому ТЦК мають зареєструватись внутрішньо переміщені особи.