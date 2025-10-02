Видео
Видео

Главная ТЦК ТЦК в оккупации — как доказать исключение из учета

Дата публикации 2 октября 2025 00:30
Исключение с воинского учета в оккупации - как доказать
Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today

Если гражданину, который выехал из оккупации, требуется подтверждение факта его исключения из воинского учета, он должен выяснить, выехал ли на подконтрольную территорию соответствующий территориальный центр комплектования. Если этого не произошло, гражданину придется обращаться в суд.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Выехал ли ТЦК из оккупации

После начала полномасштабной войны в Украине существенно увеличилось количество граждан такой категории, как внутренне перемещенные лица.

К юристам обратился гражданин, который выехал из Мариуполя, который сейчас находится в оккупации.

Мужчина, который до полномасштабной войны был исключен из воинского учета, поинтересовался, как ему доказать этот факт в нынешних условиях.

"Сначала Вам нужно узнать не переехал ли ТЦК г. Мариуполь на подконтрольную территорию и решать вопрос именно с ним", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что делать, если ТЦК не работает

Впрочем, подчеркнул юрист, ситуация может быть осложнена, если информацию из Мариупольского территориального центра комплектования невозможно будет получить.

"Если нет, то к сожалению, чтобы внести изменения в реестр "Оберіг", Вам нужно будет обращаться в суд, ведь добровольно ТЦК это делать не будет", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли перед ТЦК стать на учет как ВПЛ.

Добавим, мы сообщали о том, в каком ТЦК должны зарегистрироваться внутренне перемещенные лица.

суд военный учет оккупация ВПЛ ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
