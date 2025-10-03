Внутренне перемещенные лица - воинский учет ВПЛ, детали

Военнообязанный гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК

Если гражданин выехал с оккупированной территории, он должен сначала получить статус "внутренне перемещенного лица". А после этого, в отведенный законодательством срок, должен явиться в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

В ТЦК — после получения статуса ВПЛ

Граждане Украины, которые выехали с оккупированных или прифронтовых территорий в другие регионы, могут получить официальный статус "внутренне перемещенное лицо".

Этот статус нужен, в частности, для социальных выплат и другой помощи от государства и негосударственных и международных организаций.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, сколько времени он имеет после того, как получит статус ВПЛ, для того, чтобы стать на воинский учет на новом фактическом месте жительства.

"В течение 7 дней после оформления ВПЛ — Вам нужно пойти в ТЦК и стать на воинский учет", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Список документов, которые нужно взять с собой в ТЦК

Также юрист рассказал, какие документы нужно предоставить внутренне перемещенному лицу в территориальный центр комплектования, где он должен стать на воинский учет.

"В ТЦК нужно подать письменное заявление о постановке на воинский учет, заявление об оформлении бумажного ВУД (при необходимости) и документы, подтверждающие смену места жительства — справка о регистрации ВПЛ", — подчеркнул Дерий.

