Надо ли ВПЛ становиться на учет на новом месте перед бронированием

Внутренне перемещенное лицо может оформить бронирование от мобилизации еще до того, как станет на учет на новом месте. Главное — соответствовать критериям для брони и не находиться в розыске ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет ВПЛ

После начала полномасштабной российско-украинской войны и оккупации большой части территории Украины существенно возросло количество так называемых "внутренне перемещенных лиц". Статус ВПЛ предоставляется тем гражданам, которые были вынуждены покинуть место государственной регистрации и постоянного проживания, которое оказалось в оккупации или зоне боевых действий.

К юристам обратился гражданин, который имеет статус "внутренне перемещенного лица" и проживал ранее в Луганской области, где и стоял на воинском учете. Мужчина поинтересовался, может ли он оформить бронирование без того, чтобы стать на учет на новом месте.

Юристы объяснили, что пребывание на воинском учете в территориальном центре комплектования, территория которого находится на оккупированной территории, само по себе не является нарушением. "Вас могут забронировать, даже если Вы находитесь на воинском учете в Счастьенском ТЦК", — отметил юрист Владислав Дерий.

Бронирование до постановки на воинский учет

Главное, пояснил юрист, соблюдать требования законодательства. Прежде всего - не находиться в розыске.

"Бронирование возможно — если Вы находитесь на воинском учете, работаете на критическом предприятии, уточнили данные и не находитесь в розыске", — отметил Дерий. Место же воинского учета для самого процесса бронирования не является принципиально важным.

Владислав Дерий также объяснил, когда все же надо становиться на воинский учет как внутренне перемещенное лицо. "После оформления бронирования — Вы можете стать на воинский учет в ТЦК по месту регистрации ВПЛ", — подчеркнул юрист.

Внутренне перемещенные лица имеют обязанность стать на воинский учет по новому, фактическому месту жительства. Но точно так же территориальные центры комплектования обязаны брать таких лиц на учет, без всяких предварительных условий.

В течение 7 дней после оформления статуса ВПЛ гражданину нужно пойти в ТЦК и стать на воинский учет. В ТЦК нужно подать письменное заявление о постановке на воинский учет, заявление об оформлении бумажного ВУД (при необходимости) и документы, подтверждающие смену места жительства.