Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Військовий облік ВПО — чи може ТЦК відмовити громадянину

Військовий облік ВПО — чи може ТЦК відмовити громадянину

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 21:40
Внутрішньо переміщені особи - військовий облік ВПО, чи може ТЦК відмовити у постановці на облік
Військовозобов’язані громадяни в ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Внутрішньо переміщені особи мають обов’язок стати на військовий облік за новим, фактичним місцем проживання. Але точно так же територіальні центри комплектування зобов’язані брати таких осіб на облік, без жодних попередніх умов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Військовий облік переселенців

Після початку російсько-української війни в Україні з’явилася така категорія громадян, як внутрішньо переміщені особи.

Це ті люди, які були змушені виїхати з окупованої російськими військами території.

Такі особи, як і інші громадяни України, підпадають під вимоги військового обліку, тобто вони мають стати на облік на новому, фактичному місці проживання.

До юристів звернувся такий громадянин, який пояснив, що не може стати на облік у Києві як ВПО, бо на нього раніше був накладений штраф, після чого ТЦК оголосив його у розшук.

Чоловік поцікавився, чи законними є такі дії територіального центру комплектування.

Взяття на облік ВПО — право чи обов’язок ТЦК

Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що відмовляти у постановці на військовий облік територіальний центр комплектування не мають права.

"Незалежно від того маєте Ви розшук чи ні — Вас (як ВПО) зобов'язані взяти на військовий облік в ТЦК міста Києва за Вашою заявою", — запевнив громадянина юрист.

Дерій додав, що питання із штрафом та розшуком потрібно буде вирішити у територіальному центрі комплектування — і, за потреби, сплатити штраф. Але спочатку ТЦК повинен обов’язково взяти внутрішньо переміщену особу на облік, а відмовляти через факт розшуку у центрі комплектування не мають права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має на те, щоб стати на військовий облік на новому місці, внутрішньо переміщена особа.

Додамо, ми повідомляли про те, у якому територіальному центрі комплектування внутрішньо переміщена особа має право оформлювати відстрочку.

військовий облік ВПО ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації