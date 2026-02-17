Внутрішньо переміщені особи - військовий облік ВПО, чи може ТЦК відмовити у постановці на облік

Військовозобов’язані громадяни в ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Внутрішньо переміщені особи мають обов’язок стати на військовий облік за новим, фактичним місцем проживання. Але точно так же територіальні центри комплектування зобов’язані брати таких осіб на облік, без жодних попередніх умов.

Військовий облік переселенців

Після початку російсько-української війни в Україні з’явилася така категорія громадян, як внутрішньо переміщені особи.

Це ті люди, які були змушені виїхати з окупованої російськими військами території.

Такі особи, як і інші громадяни України, підпадають під вимоги військового обліку, тобто вони мають стати на облік на новому, фактичному місці проживання.

До юристів звернувся такий громадянин, який пояснив, що не може стати на облік у Києві як ВПО, бо на нього раніше був накладений штраф, після чого ТЦК оголосив його у розшук.

Чоловік поцікавився, чи законними є такі дії територіального центру комплектування.

Взяття на облік ВПО — право чи обов’язок ТЦК

Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що відмовляти у постановці на військовий облік територіальний центр комплектування не мають права.

"Незалежно від того маєте Ви розшук чи ні — Вас (як ВПО) зобов'язані взяти на військовий облік в ТЦК міста Києва за Вашою заявою", — запевнив громадянина юрист.

Дерій додав, що питання із штрафом та розшуком потрібно буде вирішити у територіальному центрі комплектування — і, за потреби, сплатити штраф. Але спочатку ТЦК повинен обов’язково взяти внутрішньо переміщену особу на облік, а відмовляти через факт розшуку у центрі комплектування не мають права.

