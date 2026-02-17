Відео
Відстрочка для ВПО — що залежить від ТЦК

Дата публікації: 17 лютого 2026 00:30
Відстрочка переселенців - у якому ТЦК оформлювати
Військовозобов’язаний громадянин у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Внутрішньо переміщені особи мають право на оформлення відстрочки від мобілізації, як і інші категорії громадян. Але для цих осіб ключовим є питання, у якому територіальному центрі комплектування оформлювати відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка для ВПО

До юристів звернувся громадянин, який був змушений через війну виїхати з місця проживання та реєстрації на підконтрольну українському уряду територію.

Чоловік поцікавився, як йому оформити відстрочку від мобілізації, у якому саме територіальному центрі комплектування.

"Якщо ТЦК переїхав на підконтрольну територію, то проблем з відстрочкою не повинно бути", — пояснив громадянину у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба йти у чужий ТЦК

Разом з тим, підкреслив юрист, якщо територіальний центр комплектування не був передислокований із окупованої території, у громадянина можуть виникнути складнощі.

"У мене на практиці були випадки, коли людина стояла на обліку в ТЦК, який знаходиться на території бойових дій або окупації, та після подачі заяви на відстрочку через ЦНАП отримувала відмову з причини "Особа знаходиться на обліку в зоні активних бойових дій або окупації. Необхідно оновити дані й стати на облік ТЦК за новим місцем проживання", — визнав Айвазян.

У такому випадку, зазначив адвокат, потрібно буде оформити статус ВПО та стати на облік в місцевому ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу мають на те, щоб стати на військовий облік, внутрішньо переміщені особи.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має ВПО стати на військовий облік за місцем реєстрації його ФОП.

військовий облік мобілізація ВПО відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
