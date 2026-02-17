Видео
Отсрочка для ВПЛ — что зависит от ТЦК

Отсрочка для ВПЛ — что зависит от ТЦК

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 00:30
Отсрочка переселенцев - в каком ТЦК оформлять
Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Внутренне перемещенные лица имеют право на оформление отсрочки от мобилизации, как и другие категории граждан. Но для этих лиц ключевым является вопрос, в каком территориальном центре комплектования оформлять отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка для ВПЛ

К юристам обратился гражданин, который был вынужден из-за войны выехать с места жительства и регистрации на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Мужчина поинтересовался, как ему оформить отсрочку от мобилизации, в каком именно территориальном центре комплектования.

"Если ТЦК переехал на подконтрольную территорию, то проблем с отсрочкой не должно быть", — пояснил гражданину в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли идти в чужой ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул юрист, если территориальный центр комплектования не был передислоцирован с оккупированной территории, у гражданина могут возникнуть сложности.

"У меня на практике были случаи, когда человек стоял на учете в ТЦК, который находится на территории боевых действий или оккупации, и после подачи заявления на отсрочку через ЦПАУ получал отказ по причине "Лицо находится на учете в зоне активных боевых действий или оккупации. Необходимо обновить данные и стать на учет ТЦК по новому месту жительства", — признал Айвазян.

В таком случае, отметил адвокат, нужно будет оформить статус ВПЛ и стать на учет в местном ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеют на то, чтобы стать на воинский учет, внутренне перемещенные лица.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли ВПЛ стать на воинский учет по месту регистрации его ФЛП.

военный учет мобилизация ВПЛ отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
