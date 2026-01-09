Військовий облік ВПО - чи треба ставати на облік як ФОП

Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою, має стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. А от місце реєстрації ФОП такого громадянина не впливає на процес постановки на військовий облік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Військовий облік і адреса реєстрації ФОП

Внутрішньо переміщені особи, як і інші громадяни України, повинні перебувати на військовому обліку.

До юристів звернувся громадянин, який після 2014 року став ВПО, переїхавши з Луганська до Сіверодонецька, але після 2022 року йому довелося знову переїжджати.

Чоловік поцікавився, де йому потрібно ставати на новий облік — конкретно, чи має він, як ФОП, зареєстрований у Дніпрі, ставати на облік за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця.

"Ні, Ви не мали такого обов'язку, якщо фактично не проживали у місті Дніпрі", — запевнив громадянина у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи можуть ФОП притягнути до відповідальності

Громадянин також поцікавився, чи можуть його притягнути за те, що не став на обліку за місцем реєстрації ФОП, до адміністративної відповідальності.

"В принципі, дані щодо Вашого ФОП могли бути передані до Реєстру Податковою, проте, адреса місцезнаходження ФОП не може слугувати підставою для того, аби притягувати Вас до відповідальності за непостановку на облік в ТЦК за місцем обліку ВПО", — підкреслив Айвазян.

Але за новим місцем фактичного проживання внутрішньо переміщена особа все ж повинна стати на військовий облік у встановлений законодавством термін.

