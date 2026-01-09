Видео
Должно ли ВПЛ стать на учет по адресу регистрации ФЛП

Дата публикации 9 января 2026 00:30
Военный учет ВПЛ - надо ли становиться на учет как ФЛП
Внутренне перемещенные лица. Фото: УНІАН

Гражданин, который является внутренне перемещенным лицом, должен стать на воинский учет по месту фактического проживания. А вот место регистрации ФЛП такого гражданина не влияет на процесс постановки на воинский учет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Военный учет и адрес регистрации ФЛП

Внутренне перемещенные лица, как и другие граждане Украины, должны состоять на воинском учете.

К юристам обратился гражданин, который после 2014 года стал ВПЛ, переехав из Луганска в Северодонецк, но после 2022 года ему пришлось снова переезжать.

Мужчина поинтересовался, где ему нужно становиться на новый учет — конкретно, должен ли он, как ФЛП, зарегистрированный в Днепре, становиться на учет по месту регистрации физического лица-предпринимателя.

"Нет, Вы не имели такой обязанности, если фактически не проживали в городе Днепре", — заверил гражданина в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Могут ли ФЛП привлечь к ответственности

Гражданин также поинтересовался, могут ли его привлечь за то, что не стал на учет по месту регистрации ФЛП, к административной ответственности.

"В принципе, данные по Вашему ФЛП могли быть переданы в Реестр Налоговой, однако, адрес местонахождения ФЛП не может служить основанием для того, чтобы привлекать Вас к ответственности за непостановку на учет в ТЦК по месту учета ВПЛ", — подчеркнул Айвазян.

Но по новому месту фактического проживания внутренне перемещенное лицо все же должно стать на воинский учет в установленный законодательством срок.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеют на то, чтобы стать на воинский учет, внутренне перемещенные лица.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли перемещенным лицам на новом месте сначала зарегистрироваться, как ВПЛ, перед визитом в ТЦК.

Любомир Кучер
