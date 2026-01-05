Військовий облік переселенців - терміни взяття на облік у новому ТЦК

Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи мають стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Інформація про цей крок має бути передана ТЦК для внесення в реєстр "Оберіг" протягом тижня.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Коли зміни у військовому обліку з’являться у реєстрі "Оберіг"

До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою.

Чоловік розповів, що став на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання, але в "Резерв+" ця інформація не відобразилася.

Громадянин поцікавився, як швидко ця інформація із територіального центру комплектування має надійти у реєстр "Оберіг".

"Як правило зміни вносять протягом 5 робочих днів", — пояснив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити, якщо дані не будуть внесені

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив часові рамки внесення даних у реєстр "Оберіг" і розповів, що робити у ситуації, якщо дані не були внесені.

"Почекайте тиждень і, якщо дані не оновляться, зверніться знову до ТЦК", — підкреслив юрист.

Звернувшись, громадянин має вказати територіальному центру комплектування про необхідність внесення відповідних даних до реєстру.

