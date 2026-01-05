Відео
Військовий облік ВПО — як швидко ТЦК оформить зміни

Військовий облік ВПО — як швидко ТЦК оформить зміни

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 06:30
Військовий облік переселенців - терміни взяття на облік у новому ТЦК
Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи мають стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Інформація про цей крок має бути передана ТЦК для внесення в реєстр "Оберіг" протягом тижня.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Коли зміни у військовому обліку з’являться у реєстрі "Оберіг"

До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою.

Чоловік розповів, що став на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання, але в "Резерв+" ця інформація не відобразилася.

Громадянин поцікавився, як швидко ця інформація із територіального центру комплектування має надійти у реєстр "Оберіг".

"Як правило зміни вносять протягом 5 робочих днів", — пояснив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити, якщо дані не будуть внесені

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив часові рамки внесення даних у реєстр "Оберіг" і розповів, що робити у ситуації, якщо дані не були внесені.

"Почекайте тиждень і, якщо дані не оновляться, зверніться знову до ТЦК", — підкреслив юрист.

Звернувшись, громадянин має вказати територіальному центру комплектування про необхідність внесення відповідних даних до реєстру.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи передбачена відстрочка для внутрішньо переміщених осіб.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно внутрішньо переміщеним особам перед ТЦК стати на облік як ВПО.

переселенці військовий облік ВПО ТЦК та СП реєстр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
