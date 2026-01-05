Видео
Україна
Видео

Военный учет ВПЛ — как быстро ТЦК оформит изменения

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 06:30
Военный учет переселенцев - сроки постановки на учет в новом ТЦК
Внутренне перемещенные лица. Фото: УНІАН

Внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет по месту фактического проживания. Информация об этом шаге должна быть передана ТЦК для внесения в реестр "Оберіг" в течение недели.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Когда изменения в воинском учете появятся в реестре "Оберіг"

К юристам обратился гражданин, который является внутренне перемещенным лицом.

Мужчина рассказал, что стал на учет в ТЦК по месту фактического проживания, но в "Резерв+" эта информация не отобразилась.

Гражданин поинтересовался, как быстро эта информация из территориального центра комплектования должна поступить в реестр "Оберіг".

"Как правило изменения вносят в течение 5 рабочих дней", — пояснил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Что делать, если данные не будут внесены

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил временные рамки внесения данных в реестр "Оберіг" и рассказал, что делать в ситуации, если данные не были внесены.

"Подождите неделю и, если данные не обновятся, обратитесь снова в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Обратившись, гражданин должен указать территориальному центру комплектования о необходимости внесения соответствующих данных в реестр.

Напомним, мы ранее писали о том, предусмотрена ли отсрочка для внутренне перемещенных лиц.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли внутренне перемещенным лицам перед ТЦК стать на учет как ВПЛ.

переселенцы военный учет ВПЛ ТЦК и СП реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
