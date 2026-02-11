Штраф ТЦК - коли штраф треба сплачувати уже не в ТЦК

Перевірка документів щодо штрафу ТЦК. Фото: кадр із відео

Штраф за порушення правил військового обліку базово треба сплачувати у територіальному центрі комплектування. Юристи пояснили, коли ситуація змінюється, і куди саме треба буде платити штраф.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Розшук ТЦК і виконавче провадження

До юристів звернувся громадянин, який розповів про повідомлення у "Резерв+".

"28 січня отримав у "Резерв+" сповіщення, що "Вас розшукує ТЦК та СП", а на наступний день отримав у тому ж "Резерв+" інформацію, що час для сплати штрафу сплив і справу передають до виконавчої служби", — зазначив громадянин.

Чоловік поцікавився, чи можна вирішити цю ситуацію, сплативши штраф у ТЦК.

"Оскільки Ви отримали повідомлення про передачу справи у виконавчу службу, першочергове завдання — перевірити чи відкрито провадження", — коментуючи ситуацію, пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Як перевірити інформацію про провадження

Крім того, юрист додав, що платити штраф у територіальному центрі комплектування в такій ситуації уже пізно.

"Якщо ТЦК вже передав справу виконавцям, штраф сплачується тільки на рахунки виконавчої служби (ДВС), а не ТЦК", — зазначив Дерій.

Він пояснив, як перевірити, куди саме треба платити штраф — чи вже у ДВС, чи ще в ТЦК.

Для того, пояснив Владислав Дерій, потрібно зайти на сайт Автоматизованої системи виконавчого провадження, обрати категорію "Фізична особа", ввести свої ПІБ та дату народження і натиснути кнопку "Шукати".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф ще в ТЦК, причому зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна скасувати штраф територіального центру комплектування без сплати.