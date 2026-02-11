Штраф ТЦК - коли штраф треба сплачувати уже не в ТЦК

Коли штраф за порушення обліку треба платити не в ТЦК
Штраф за порушення правил військового обліку базово треба сплачувати у територіальному центрі комплектування. Юристи пояснили, коли ситуація змінюється, і куди саме треба буде платити штраф.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Розшук ТЦК і виконавче провадження
До юристів звернувся громадянин, який розповів про повідомлення у "Резерв+".
"28 січня отримав у "Резерв+" сповіщення, що "Вас розшукує ТЦК та СП", а на наступний день отримав у тому ж "Резерв+" інформацію, що час для сплати штрафу сплив і справу передають до виконавчої служби", — зазначив громадянин.
Чоловік поцікавився, чи можна вирішити цю ситуацію, сплативши штраф у ТЦК.
"Оскільки Ви отримали повідомлення про передачу справи у виконавчу службу, першочергове завдання — перевірити чи відкрито провадження", — коментуючи ситуацію, пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.
Як перевірити інформацію про провадження
Крім того, юрист додав, що платити штраф у територіальному центрі комплектування в такій ситуації уже пізно.
"Якщо ТЦК вже передав справу виконавцям, штраф сплачується тільки на рахунки виконавчої служби (ДВС), а не ТЦК", — зазначив Дерій.
Він пояснив, як перевірити, куди саме треба платити штраф — чи вже у ДВС, чи ще в ТЦК.
Для того, пояснив Владислав Дерій, потрібно зайти на сайт Автоматизованої системи виконавчого провадження, обрати категорію "Фізична особа", ввести свої ПІБ та дату народження і натиснути кнопку "Шукати".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф ще в ТЦК, причому зі знижкою.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна скасувати штраф територіального центру комплектування без сплати.
Читайте Новини.LIVE!