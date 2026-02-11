Видео
Главная ТЦК Когда штраф за нарушение учета нужно платить не в ТЦК

Когда штраф за нарушение учета нужно платить не в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 06:30
Штраф ТЦК - когда штраф надо платить уже не в ТЦК
Проверка документов по штрафу ТЦК. Фото: кадр из видео

Штраф за нарушение правил воинского учета базово надо платить в территориальном центре комплектования. Юристы объяснили, когда ситуация меняется, и куда именно надо будет платить штраф.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Розыск ТЦК и исполнительное производство

К юристам обратился гражданин, который рассказал об уведомлении в "Резерв+".

"28 января получил в "Резерв+" извещение, что "Вас разыскивает ТЦК и СП", а на следующий день получил в том же "Резерв+" информацию, что время для уплаты штрафа истекло и дело передают в исполнительную службу", — отметил гражданин.

Мужчина поинтересовался, можно ли решить эту ситуацию, оплатив штраф в ТЦК.

"Поскольку Вы получили сообщение о передаче дела в исполнительную службу, первоочередная задача — проверить открыто ли производство", — комментируя ситуацию, объяснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Как проверить информацию о производстве

Кроме того, юрист добавил, что платить штраф в территориальном центре комплектования в такой ситуации уже поздно.

"Если ТЦК уже передал дело исполнителям, штраф платится только на счета исполнительной службы (ГИС), а не ТЦК", — отметил Дерий.

Он объяснил, как проверить, куда именно надо платить штраф — уже в ГИС или еще в ТЦК.

Для того, пояснил Владислав Дерий, нужно зайти на сайт Автоматизированной системы исполнительного производства, выбрать категорию "Физическое лицо", ввести свои ФИО и дату рождения и нажать кнопку "Искать".

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф еще в ТЦК, причем со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли отменить штраф территориального центра комплектования без уплаты.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
